Wkrótce w Polsce pojawi się kanał TV dla LGBT

W ofercie stacji znajdują się programy o tematyce związanej z modą i podróżami, kulturą i sztuką, filmy dokumentalne i fabularne oraz szeroki wybór seriali tematycznych – komediowych, dramatycznych i queerowych – opisuje portal wirtualnemedia.pl podkreślając, że to oferta nie tylko dla osób LGBTQ+, ale także wszystkich "osób otwartych na innych".

Na OUTtv można znaleźć popularne wśród społeczności LGBTQ+ na całym świecie programy takie jak np.: „RuPaul’s Drag Race”, „Looking”, „Fire Island”, „Finding Prince Charming”, „Shade Queens of NYC”, „Cucumber & Banana”, „Queer as Folk”, „Hot in Cleveland”, „Vicious”, „Lipservice” i „Drag Race Thailand”. Kanał ma ponadto w ofercie również liczne filmy LGBT.

Wszystko dla LGBT

Wirtualnemedia.pl wskazują, że "kanał relacjonuje najważniejsze wydarzenia i informuje o sprawach szczególnie istotnych dla społeczności LGBTQ+, takie jak: festiwale muzyczne i filmowe, pokazy mody, a także prezentuje relacje z podróży do miejsc szczególnie przyjaznych społeczności będącej główną grupą odbiorców kanału".

W najbliższym czasie OUTtv (właścicielem kanału jest spółka z Holandii) pojawi się w ofercie pierwszych polskich sieci kablowych. Na razie stacja będzie dostępna bez polskiej wersji językowej. Nie jest jednak wykluczone że w przyszłości taka wersja może się pojawić.

