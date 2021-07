Furgonetki pro-life z zakazem jazdy po Warszawie. Jest reakcja prokuratury

Do informacji dotarł portal wPolityce.pl. Jak podaje, 26 lipca został przesłany wniosek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do wojewody Konstantego Radziwiłła o stwierdzenie nieważności uchwały.

W ocenie śledczych uchwała jest sprzeczna z prawem. Jak wskazano, radni nie mieli kompetencji do jej wydania.

Prokuratura podnosi, że uchwała łamie zapisy konstytucji. Chodzi o swobodę przemieszczania się i wolność wyrażania poglądów. Argument ten jest podkreślany również przez licznych prawników, w tym specjalizujących się w dziedzinie praw człowieka.

Kontrowersyjna uchwała Rady Warszawy

Przypomnijmy, że 8 lipca radni Warszawy przyjęli uchwałę zakazującą poruszania się po stolicy pojazdami oklejonymi zdjęciami zawierającymi drastyczne treści. Chodzi przede wszystkim o antyaborcyjne furgonetki. Na ulice nie wyjadą też auta z treściami anty-LGBT.

Za "nowymi przepisami porządkowymi" głosowało 41 radnych a 18 było przeciw. "Radni Koalicji Obywatelskiej chcą utworzyć w Warszawie strefę autonomiczną, w której zdecydują kto i czym może się po mieście poruszać" – przekazał 8 lipca za pośrednictwem mediów społecznościowych Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Projekt uchwały zgłosił Jarosław Kaczyński, radny Koalicji Obywatelskiej, który tłumaczył, że Warszawa to miasto dla wszystkich. "To, czego nie chce robić policja, postara się zrobić miasto. Nie mam wątpliwości po wypowiedziach radnych PiS, że wojewoda uchwałę uchyli... Ale warto walczyć o sprawy ważne dla ludzi" – napisał na Twitterze radny Lewicy Marek Szolc.

List wiceministra Romanowskiego

Wcześniej portal "Do Rzeczy" dotarł do pisma wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, w którym zawarto prośbę o " podjęcie działań zmierzających do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały".

Wiceszef resortu sprawiedliwości zwraca uwagę, że warszawska uchwała "narusza swobodę wypowiedzi oraz prawo do posiadania swoich poglądów i ich upubliczniania".

