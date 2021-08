"Jest pan gadającą małpą". Sikorski prowokuje Czarnka

We wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało z Ministerstwem Klimatu i Środowiska list intencyjny o współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej.

Oba resorty będą współpracować w zakresie edukacji młodzieży dotyczącej ochrony środowiska i dbania o klimat. Jak twierdzą obaj ministrowie, przyszłość niesie ze sobą wyzwania, na które system kształcenia młodego pokolenia musi odpowiedzieć.

– Edukacja ekologiczna i klimatyczna to ważne elementy kształcenia. Chcemy je wzmacniać i promować – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wspólna inicjatywa obu resortów to także wyraz dbałości o środowisko naturalne Polski, które odziedziczy młode pokolenie.

Nowe propozycje lektur

Przemysław Czarnek zapowiedział też uzupełnienie listy lektur dodatkowych.

– Były sygnały, że musimy wrócić do pozycji promujących polskość, pokazujących naszych wybitnych przodków, jak kard. Stefan Wyszyński. Mamy lektury związane z tym wielkim Polakiem jak i dziedzictwo literatury, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II. To jest też dopasowanie trudności lektur do wieku czytelników – mówił na antenie TVP Info.

– To jest promocja patriotyzmu i bohaterstwa, stąd próba przekazania uczniom informacji na temat Witolda Pileckiego i jego raportu. To są tego typu pozycje literatury – tłumaczył. Proponowane lektury są wpisane na listę uzupełniającą, ostateczną decyzję co do książek czytanych przez uczniów będą podejmowali nauczyciele.

Minister podkreślił też, że ideą ministerstwa jest promocja klasycznego nauczania, w którym zawierać ma się m.in. retoryka czy filozofia.

Zaczepka Sikorskiego

Proponowane przez ministra Przemysława Czarnka zmiany doprowadził lewicowo-liberalne środowisko do rozgoryczenia. Poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński pytał na Twitterze, czy w ramach promowania ekologizmu każdy uczeń dostanie tonę węgla. Również były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zamieścił na tej platformie prowokujący wpis.

"Informuję Pana, panie ministrze Czarnek, że jest pan ssakiem z rządu naczelnych czyli gadającą małpą. A jak się Panu to nie podoba to niech Pan wraca do szkoły póki nie wszystkie przerobiliście na madrasy" – napisał.

