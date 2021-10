"Tusk kojarzy mi się z Frankiem Dolasem". Post Scriptum sejmowej mowy Morawieckiego

Szef rządu na samym wstępie dobitnie zadeklarował, że polexit to kłamliwa teoria wypromowana przez Donalda Tuska, która ma tylko jeden cel - zwiększenie polaryzacji polskiego społeczeństwa.

– Polexit to od początku do końca wymysł piarowców Platformy i Donalda Tuska, klasyczny fake news – mówił Morawiecki dodając, że patrząc na reakcję polityków Platformy Obywatelskiej na wczorajszą debatę sejmową ma wrażenie, że ta partia jest albo "do cna cyniczna" albo "zdążyła już uwierzyć we własną propagandę".

Zagadka: Co łączy brexit z polexitem?

Premier ostrzegł, że taktyka Platformy Obywatelskiej na odzyskanie części wyborców może mieć tragiczne konsekwencje.

– PO pomyślała, ze opowieść o polexicie to dobry pomysł na odbicie w sondażach i wyprowadza z tej okazji ludzi na ulice. W tym momencie może jest trochę śmiesznie, ale pamiętacie państwo jak było w przypadku brexitu. Ówczesny premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, postanowił wykorzystać kartę brexitu jako argument w sporach z Unią i jednocześnie jako okazję do poprawy swoich sondaży w Anglii. Rozpisano referendum (...), sprawy wymknęły się spod kontroli – nakreślał analogię Morawiecki.

Polityk zadał również pytanie o to, co łączy brexit z polexitem, na które sam sobie odpowiedział. – Tym łącznikiem jest Donald Tusk – stwierdził jednoznacznie wskazując na współodpowiedzialność lidera platformy za uszczuplenie się wspólnoty europejskiej o Wielką Brytanię.

– W tym wszystkim przewodniczący Tusk kojarzy mi się trochę z Frankiem Dolasem z filmu "Jak rozpętałem II wojnę Światową". Franek Dolas to żołnierz, którego przypadkowe działania prowadzą do całkowicie niekontrolowanych skutków. Donald Tusk jest takim Dolasem naszych czasów – kontynuował.

– Kiedyś myślałem, że PO to esencja postpolityki. Ale to, co robi dzisiaj, to jasny dowolny, że uprawia tylko antypolitykę. Antypaństwową antypolitykę. Donald Tusk działa w myśl hasła "po nas choćby i potop". Najpierw zrujnował finanse publiczne, po czym ewakuował się do Brukseli – powiedział szef rządu dodając, że nigdy nie zgodzi się na robienie z polityki wojny plemiennej.

"Nikt poważny nie chce polexitu"

Następnie premier podkreślił, że Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii od niemal 18 lat, a akces do tej organizacji był naszym narodowym sukcesem.

– Nie ma w Polsce poważnej siły politycznej, która by w swoim programie postulowała wyjście ze wspólnoty. Ostatnio o takim referendum zająknął się kilka lat temu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna – przypomniał.

– Polska nigdzie się nie wybiera. Polska jest częścią integralną Unii, jedną z jej największych gospodarek. Hasło polexitu było tylko kolejną bronią Donalda Tuska – jednoznacznie zadeklarował premier.

