Nieoficjalnie: Znany jest termin rekonstrukcji rządu. Jakie zmiany się szykują?

Informację jako pierwszy podał dziennikarz radio Mateusz Gierszewski. Zmiany mają ograniczyć się do czterech resortów.

Grzegorza Pudę na stanowisku ministra rolnictwa ma zastąpić były minister środowiska Henryk Kowalczyk. Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma przypaść Piotrowi Nowakowi, byłemu wiceministrowi finansów i obecnemu doradcy prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Ponownie utworzone zostanie resort sportu, którym pokieruje Kamil Bortniczuk. Jego zastępcą zostanie Łukasz Mejza.

Ze stanowiskiem pożegna się także obecny minister klimatu Michał Kurtyka. Największe szanse na jego zastąpienie ma Anna Moskwa, kiedyś związana z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Kaczyński o rekonstrukcji rządu

Jarosław Kaczyński był w sobotę w RMF FM pytany o rekonstrukcję rządu i nazwiska nowych ministrów. Nie chciał jednak zdradzić zbyt wielu szczegółów. Poinformował jednak, że zmiany nastąpią "bardzo niedługo".

– Nie powiem tego, nie dlatego żebym nie wiedział, tylko lepiej żeby powiedział o tym premier i pan prezydent. Mogę powiedzieć tylko nie potwierdzam nie zaprzeczam – pytany o poszczególne ministerstwa. – Częścią mojego zawodu jest dyskrecja – dodawał.

Przekazał jedynie, że najbliższe zmiany nie obejmą szefa KPRM Michała Dworczyka.

– Tak, Michał Dworczyk na pewno teraz nie będzie zmieniany – przyznał. – Ja się nie wypowiadam co do ogólnej pozycji ministra, tylko do tego co nastąpi bardzo niedługo – zastrzegał prezes PiS.

Wcześniej media donosiły, że podczas negocjacji koalicyjnych w Zjednoczonej Prawicy ustalono nie tylko miejsca w rządzie, ale także pojawiły się ustalenia dotyczące miejsc na listach Prawa i Sprawiedliwości dl jego koalicjantów.

