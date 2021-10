Dworczyk może odetchnąć? Kaczyński o przyszłości szefa KPRM

Jarosław Kaczyński był w sobotę w RMF FM pytany o rekonstrukcję rządu i nazwiska nowych ministrów. Nie chciał jednak zdradzić zbyt wielu szczegółów. Poinformował jednak, że zmiany nastąpią "bardzo niedługo".

– Nie powiem tego, nie dlatego żebym nie wiedział, tylko lepiej żeby powiedział o tym premier i pan prezydent. Mogę powiedzieć tylko nie potwierdzam nie zaprzeczam – pytany o poszczególne ministerstwa. – Częścią mojego zawodu jest dyskrecja – dodawał.

Przekazał jedynie, że najbliższe zmiany nie obejmą szefa KPRM Michała Dworczyka.

– Tak, Michał Dworczyk na pewno teraz nie będzie zmieniany – przyznał. – Ja się nie wypowiadam co do ogólnej pozycji ministra, tylko do tego co nastąpi bardzo niedługo – zastrzegał prezes PiS.

Odkładana rekonstrukcja

Głęboka rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego od kilku miesięcy jest tematem medialnych spekulacji.

Początkowo zapowiadano ją na wrzesień. Jako główny powód zmian przedstawiano napięcia w Zjednoczonej Prawicy. Po odejściu z kolacji rządzącej Porozumienia Jarosława Gowina, do obozu władzy dołączył jednak europoseł Adam Bielan wraz ze swoją Partią Republikańską. To członkowie właśnie tej partii mieliby zasilić szeregi rządowe. Od dłuższego czasu mówłiło się o przywróceniu Ministerstwa Sportu, którego szefem miałby zostać były poseł i rzecznik prasowy Porozumienia – Kamil Bortniczuk.

Doniesienia te potwierdził we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jednak nie jedyne zmiany. Nowym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości ma być także inne środowisko do niedawna związane z Jarosławem Gowinem. To politycy którzy nie zdecydowali się wraz z nim odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zespół parlamentarny "OdNowa RP" wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy.

Kilka dni temu w mediach pojawiła się informacja, że w wyniku planowanej rekonstrukcji rządu tekę ministra rolnictwa i rozwoju wsi straci Grzegorz Puda. Z ustaleń serwisu w wPolityce.pl wynika, że funkcję tę ma objąć Henryk Kowalczyk. "Możliwe jest, że zostanie również wicepremierem" – napisał portal.

Czytaj też:

Polityczna emerytura? Kaczyński: Tylko Bóg wie, kiedy to nastąpiCzytaj też:

Dworczyk do dymisji? Wypij: Staje się coraz większym obciążeniemCzytaj też:

Protest Tuska, zapora na granicy, awantura o Marsz Niepodległości. Rysunkowe podsumowanie tygodnia na DoRzeczy.pl!