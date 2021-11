Trzaskowski: Nie będzie możliwości przeprowadzenia Marszu Niepodległości zgodnie z prawem

Pod koniec października tego roku najpierw Sąd Okręgowy, a następnie Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił zgodę wojewody mazowieckiego na zarejestrowanie Marszu Niepodległości jako zgromadzenia cyklicznego. Mimo to, organizatorzy wydarzenia zapowiadają "spacer" ulicami Warszawy.

Mobilizacja policji

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, policjanci rozpoczęli już przygotowania i czynności operacyjne przed 11 listopada. W tym roku w Warszawie ma się pojawić rekordowa liczba funkcjonariuszy, nawet 10 tys., choć rok temu było niespełna 7 tys. Wydarzenie rozpracowywać mają też służby specjalne z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W Komendzie Stołecznej Policji ma działać specjalny sztab operacyjny, a na ulicach stolicy można się spodziewać mundurowych z całej Polski.

Trzaskowski: Wszystko w rękach policji

Podczas środowej konferencji prasowej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przypomniał, że na trasie Marszu zostało zarejestrowane wydarzenie organizowane przez Kobiety z Mostu, dlatego MN nie może się odbyć.

– Są wnioski na rejestrację w innych lokalizacjach, ale analizujemy tę sytuację dlatego, że nie chcemy doprowadzić do sytuacji, w której tego typu inicjatywy by ze sobą kolidowały. Dzisiaj wygląda na to, że nie będzie możliwości przeprowadzenia Marszu Niepodległości w sposób zgodny z prawem – powiedział podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Prezydent dodał, że władze miasta liczą na rozsądek i szacują skalę problemu, jednak jeśli narodowcy zdecydują się na przemarsz, będzie potrzebna interwencja policji.

– Jeżeli narodowcy zorganizują marsz niezgodnie z prawem, czyli zdecydują się na sytuację nielegalnego zgromadzenia, wtedy wszystko jest w rękach policji – mówił Rafał Trzaskowski.

