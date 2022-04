Wassermann: Gazu nie zabraknie. Nowacka: Nie sądzę, żeby rządzący "szli po bandzie"

We wtorek Gazprom poinformował Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo o zamiarze całkowitego wstrzymania dostaw w ramach kontraktu jamalskiego z początkiem doby kontraktowej 27 kwietnia.

Koniec dostaw gazu z Rosji do Polski

"PGNiG otrzymało od Gazpromu pismo zapowiadające całkowite wstrzymanie dostaw w ramach kontraktu jamalskiego. PGNiG i GAZ-SYSTEM informują, że obecnie wszystkie dostawy do odbiorców są realizowane zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Spółki monitorują sytuację i są przygotowane na różne scenariusze" – przekazało w oficjalnym komunikacie w tej sprawie polskie przedsiębiorstwo.

Wcześniej o sprawie nieoficjalnie informowały media. Podawano również, iż w miniony piątek upłynął termin uregulowania płatności za rosyjski surowiec w rublach. Przypomnijmy, że zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina, "kraje nieprzyjazne Rosji" zostały zobowiązane do płatności za gaz w rublach. Na liście znalazła się również Polska. Mimo to, władze państwowe zapowiedziały, iż nie są zainteresowane takim wariantem i kontynuują kurs na całkowite uniezależnienie się od rosyjskich dostaw.

Wassermann: Gazu nie zabraknie

Kwestia przyśpieszonego odcięcia Polski od rosyjskiego gazu była jednym z tematów rozmowy na antenie Polsat News. W studio dyskutowały Małgorzata Wassermann z PiS i Barbara Nowacka z KO.

– Natomiast musimy też te działania podejmować racjonalnie, bo mamy umowy i też jest kwestia zerwania umowy jednostronnej, to są kwestie odszkodowań. Mamy umowę, trzeba zobaczyć jak jest skonstruowana. Po to są arbitraże międzynarodowe i sądy, żeby z nich korzystać w tym zakresie – powiedziała Wassermann pytana czy Polska może sądzić się w tej sprawie z Federacją Rosyjską.

Nowacka: Nie sądzę, żeby w tej sprawie "szli po bandzie"

Swoja opinię wyraziła także poseł Koalicji Obywatelskiej. – Mówiąc szczerze, lata rządów PiS to zaufanie nadwyrężają. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma przestrzeni do kłamstwa. Ono by tak szybko wyszło na jaw, że nie sądzę, żeby rządzący "szli po bandzie" – oceniła Nowacka.

Dodała przy tym, że potrzebne są uspokajające informacje dla odbiorców, z uwagi na kolejne obciążenia społeczeństwa, m.in. inflację.

