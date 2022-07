Lewicowy "zwrot" Tuska? Żukowska: Za chwilę usłyszymy o "chadeckiej kotwicy"

W sobotę w Szczecinie odbyło się kolejne z cyklu spotkań z młodymi Meet Up Nowa Generacja. Były premier Donald Tusk zabrał głos w sprawie zmian zachodzących na rynku pracy pod wpływem automatyzacji i rozwinięcia się pracy zdalnej. Lider PO zapowiedział, że po wygranych wyborach złoży projekt skrócenia czasu pracy.

Również inne obietnice Donalda Tuska, takie jak tanie mieszkania, przywrócenie prawa do aborcji wyraźnie nawiązują do mocno lewicowej agendy, co zwróciło uwagę dziennikarzy. Politycy Lewicy są pytani o to, czy Tusk nie próbuje w ten sposób przejąć ich elektoratu. W medialnym żargonie padają sformułowania o lewicowym "zwrocie" PO.

Żukowska: PO nie ma konkretów

We wtorek w rozmowie na antenie Polsat News, Anna Maria Żukowska z Lewicy oceniła, że Platforma Obywatelska w przeciwieństwie do jej formacji operuje wyłącznie "sloganami". Poddała zatem pod wątpliwość wiarygodność byłego premiera.

– Jak to ze zwrotami w żeglarstwie bywa, "raz się halsuje w lewo, raz w prawo. Byle płynąć do przodu". Może być również tak, że za chwilę usłyszymy o "chadeckiej kotwicy". To czego mi brakuje w wypowiedziach Tuska, to konkretów – stwierdziła. W jej ocenie, jeżeli PO chce rozmawiać z Lewicą o związkach partnerskich, powinno złożyć projekt ustawy. – Konkrety, połóżmy coś na stole. porównajmy te oferty i będzie o czym rozmawiać – powiedziała Żukowska.

Tusk niewiarygodny

Odpowiadając na pytanie, czy PO swoimi ostatnimi działaniami chce osłabić wyborcze szanse Lewicy, być może sprowadzając nawet ugrupowanie pod próg wyborczy, Żukowska stwierdziła, że jest to jedna z możliwych przyczyn.

– Być może jest gdzieś taki zamysł przewodniczącego Tuska. Podobny zamysł miał na początku bieżącego roku, żeby Lewicę zniszczyć. Nie udało się jej zepchnąć po próg opowieściami, że będziemy coś robili z PiS-em. To po prostu było niewiarygodne. Teraz jest kwestia wiarygodności w tych składanych obietnicach. Czy Tusk jest wiarygodny w mówieniu o tym, że mieszkanie jest prawem, nie towarem? Mam wątpliwości – zaznaczyła poseł.

