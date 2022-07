PiS ma zakazać rozwodów? Müller odpowiada Tuskowi

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział podczas niedawnej wizyty w Małopolsce, że program Prawa i Sprawiedliwości prowadzi do "zakazu rozwodów, zakazu środków antykoncepcyjnych, zakazu związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem i oczywiście pełnego zakazu aborcji".

Przestrzegał tez przed sojuszem "ołtarza z tronem". – Chcielibyśmy, jak idziemy do kościoła, żeby ludzi łączyła tam wiara, miłość, żeby idąc do kościoła, ludzie nie mieli wrażenia, że idą do biura poselskiego PiS-u, a dzisiaj przecież w bardzo wielu miejscach tak to wygląda – przekonywał szef PO, krytykując m.in. metropolitę krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego.

Müller: To absurd, co mówi Tusk

Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził w odpowiedzi, że Donald Tusk kłamie. – Moim zdaniem to jest w pełni świadoma decyzja powtarzania kłamstw. Widzimy to, co się dzieje w mediach internetowych np. ostatnia nieprawdziwa informacja dotycząca rzekomego ograniczania badań dla kobiet, badań profilaktycznych, to się rozlało po internecie pomimo wieloletniego dementowania tej informacji. Osoby związane z Platformą Obywatelską konsekwentnie powtarzają, to, mimo że to nie jest prawda – powiedział w PR24.

Muller odniósł się też do głośnej sprawy rzekomego zakazu rozwodów. – Jakiś czas temu Donald Tusk twierdził, że Prawo i Sprawiedliwość chce zakazać rozwodów. To jest absurd, . To, co Donald Tusk mówi, to są po prostu kłamstwa i często powielane manipulacje, również przez jego współpracowników, ale ja nie jestem zszokowany, w tym sensie, że to nie zaskakuje taka postawa Donalda Tuska – stwierdził.

Müller: Ludzie mogą paść ofiarami dezinformacji

Rzecznik dodał, że rząd musi wyjaśniać te wszystkie wątpliwości, bo inaczej ludzie mogą "paść ofiarami dezinformacji". –Bierzmy pod uwagę, że Donald Tusk dzisiaj mówi praktycznie o tym wszystkim w przeciwieństwie do tego, co robił. O wieku emerytalnym, sam go podwyższał, o podatkach, podwyższał, mówi o 4-dniowym dniu pracy, a przecież każe pracować ludziom w niedzielę w hipermarketach, popatrzmy na to, jak to wygląda, to jest zero wiarygodności – dodał.

