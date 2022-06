Tusk: PiS wprowadzi zakaz rozwodów, zakaz antykoncepcji i aborcji

W sobotę w Gołkowicach Górnych w Małopolsce odbyło się pierwsze z serii spotkań młodych ludzi z politykami Platformy Obywatelskiej. Wydarzenie jest skierowane do młodzieży związanej z Platformą Obywatelską oraz młodzieżówką partii - Młodymi Demokratami.

Sojusz tronu i ołtarza

Były premier stwierdził, że w przypadku wygranej następnych wyborów przez PiS wprowadzonych zostanie wiele zakazów. Przywołała przy tym wypowiedź jednego z duchownych, która padła na antenie Radia Maryja. Ksiądz Krzysztof Bielawny stwierdził, że aby poprawić dzietność w Polsce, powinno się zakazać rozwodów i antykoncepcji.

– Powiedział otwarcie, co PiS wprowadzi w Polsce, jeśli ponownie wygra wybory. Program jest bardzo prosty: zakaz rozwodów, zakaz środków antykoncepcyjnych, zakaz związków cywilnych poza tym tradycyjnym modelem, i oczywiście pełny zakaz aborcji. Nie miejcie żadnych wątpliwości, że to nie są ekscesy czy incydenty – powiedział Tusk do młodych.

Były premier skrytykował także polityków Zjednoczonej Prawicy i hierarchów Kościoła za "sojusz ołtarza z tronem".

– Ludzie idąc do kościoła nie mogą mieć wrażenia, że idą do biura poselskiego PiSu. Dzisiaj niestety w wielu miejscach właśnie tak to wygląda – powiedział.

Wspólna lista opozycji

Były premier odniósł się także do pomysłu sformowania wspólnej listy opozycji w wyborach do parlamentu. Od kilku miesięcy Donald Tusk próbuje namówić liderów pozostałych partii opozycyjnych do wspólnego startu. I choć część sondaży pokazuje, że taka lista mogłaby przynieść sukces opozycji, to jednak szefowie opozycyjnych ugrupowań nie chcą przystać na ten pomysł, obawiając się zdominowania przez PO.

– Mój apel do koleżanek i kolegów z innych partii: Przestańcie siebie i innych oszukiwać. Na wspólnej liście nic nie stracicie. Co najwyżej pozycje we własnych partiach, ale jako środowiska polityczne wszyscy na tym zyskają – powiedział Tusk.

