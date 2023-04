Jacek Kurski w nowej roli. Były szef TVP felietonistą "Rzeczpospolitej"

Pod koniec zeszłego roku były prezes TVP objął stanowisko Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Teraz Jacek Kurski został publicystą "Rzeczpospolitej". W środę zamieścił pierwszy felieton poświęcony działaniom Banku Światowego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kurski w swoi debiutanckim tekście Kurski podkreśla, że w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę Bank Światowy "wrócił po kilkudziesięcioletniej przerwie ze znaczną częścią swego portfela do Europy".

Co zaskakujące, felieton Kurskiego poprzedził wstępniak red. naczelnego gazety – Bogusława Chraboty. Dziennik w przeszłości atakował wieloletniego szefa TVP.

"Zapewne dziwicie się Państwo obecnością tego autora na naszych łamach. Zanim więc zapytacie, dlaczego go publikujemy, wyjaśniam. Po pierwsze, z ciekawości. Bo wielu z nas może ciekawić, co były prezes TVP ma do powiedzenia w swojej nowej roli. Po drugie, dlatego że nasi czytelnicy i polska opinia publiczna mają prawo poznać poglądy publicystyczne Jacka Kurskiego" – napisał.

Dziennikarz zapewnia też, że „Rzeczpospolita” jest jedynym w kraju (sic!) miejscem "wymiany poglądów pomiędzy stronami politycznego sporu".

Chrabota zapewnia też czytelników, że opublikowanie tekstu w niczym nie zmienia zdania dziennika o odpowiedzialności Kurskiego za stan Telewizji Polskiej.

Kurski w Banku Światowym

Przypomnijmy, że Jacek Kurski przez sześć lat pełnił funkcję prezesa Telewizji Polskiej. Został z niej odwołany na początku września ubiegłego roku.

"Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menadżerskim pracę jako alternate executive director w Banku Światowym świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktyw publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem że tu też dobrze przysłużę się Polsce – napisał kilka miesięcy temu Kurski informują opinię publiczną o swojej nowej pracy.

