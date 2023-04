"TVN nienawidzi wszystkiego co polskie". Ostre wystąpienie Jakiego

W rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim ponownie dała o sobie znać prof. Barbara Engelking. Kierownik Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk znów wysunęła pod adresem Polaków szereg zarzutów. W jej ocenie, niewielu Polaków pomagało Żydom.

Jaki: TVN nienawidzi wszystkiego co polskie

W mocnych słowach na tę wypowiedź zareagował europoseł PiS Patryk Jaki. Polityk podkreślił, że w 80 rocznicę powstania w getcie, gdy oczy świata są zwrócone na Polskę, TVN zaprosił osobę, która robiła karierę na oskarżaniu Polaków o mordowanie Żydów.

"TVN nienawidzi wszystkiego co polskie. W ważny dla naszego kraju dzień celowo zaprasza osobę, która karierę na świecie zrobiła pomawiając Polaków udział w Holokauście" – ocenia Jaki.

Jaki stwierdził, że Engelking to "znany Polakożerca", która zrobiła karierę na atakowaniu Polaków. Europoseł podkreśla, że w jej najsłynniejszej pracy "Dalej jest noc" eksperci wyliczyli ogrom błędów. Jaki zwrócił uwagę na słynną sprawę prof. Malinowskiego, którego Engelking oskarżyła o denuncjowanie Żydów, zarzucając mu, że odpowiada za śmierć kilkudziesięciu osób.

Engelking oskarżyła Edwarda Malinowskiego na podstawie akt, które mówią, że w tym procesie to Żydzi stanęli w jego obronie. Tych opinii jednak Engelking nie przytoczyła. Sam Malinowski w końcu został uniewinniony. – Mając te akta opisała tylko pomówienie, a nie zakończenie procesu – podkreśla Jaki.

– TVN, stacja stworzona przez podporządkowanej Rosji bezpieki, wiedziała co robi i celowo zaprosiła Polakożercę, aby wzbudzić w Polakach pokłady wstydu – kontynuował europoseł. Na koniec swojego nagrania Jaki zaapelował do Polaków, aby nie oglądali stacji. – Wyłącz tę podłą stację, która próbuje niszczyć wszystko, z czego powinniśmy być dumni – mówił

Kolejny atak Engelking

Prof. Engelking oznajmiła m.in., że Polacy mieli większy potencjał do obrony Żydów, a nie wykorzystali go, oraz, że często okazywali się szmalcownikami. To jedna z jej tez.

– W fałszywej propagandzie może tak wygląda (że Polacy pomagali ukrywać się Żydom - red.). W rzeczywistości Żydzi tak jak Ci Żydzi w getcie wykazywali się niesamowitą odwagą. (…) Tworzyli sieci pomocowe. Naprawdę byli w dużym stopniu samowystarczalni, a byliby w dużo większym, gdyby nie szmalcownicy – powiedziała w innym fragmencie rozmowy z Moniką Olejnik, Barbara Engelking.

– Ludzie, którzy zdecydowali się pomagać Żydom to byli naprawdę bohaterowie i było ich naprawdę niewielu – powiedział socjolog, wskazując że "Polacy po prostu zawiedli" prześladowanych Żydów.

