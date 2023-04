"Prawnicy nie mogą być bierni". Media: Przedwyborcza "instrukcja" stowarzyszenia "Themis"

Treść apelu stowarzyszenia "Themis", drugiego co do wielkości stowarzyszenie zawodowe sędziów w Polsce, opisał portal wPolityce.pl. Padają w nim oskarżenia o upolitycznienie przez władze polskiego sądownictwa. "Większość instytucji, które miały stać na straży tych zasad, zostały skrajnie upolitycznione i zmarginalizowane, stając się faktycznie posłusznymi woli polityków, zmierzających do realizacji swoich partyjnych i osobistych interesów. Państwo polskie pozbawiane niezależnych sądów i trybunałów kroczy w kierunku rządów autorytarnych. Historia wskazuje dobitnie liczne tragedie dziejowe, których początki były podobne do zjawisk, jakie aktualnie obserwujemy" – czytamy.

Dalej pojawiają się odwołania wprost do jesiennych wyborów parlamentarnych. "Osoby z wykształceniem prawniczym mają szczególny obowiązek realizacji własnego prawa wyborczego i wskazywania współobywatelom, że ich głos się liczy dla bytu i funkcjonowania państwa. Zbliżające się wybory parlamentarne zdecydują o przyszłości Polski. Prawnicy nie mogą być bierni, nie mogą udawać, że nie widzą i nie słyszą, więc milczą" – podkreślono w apelu.

Sędziowie z "Iustitii" chcą, by KE wszczęła postępowanie przeciw Polsce

Niedawno sędziowie z organizacji "Iustitia", innej organizacji sędziowskiej, zaapelowali do Komisji Europejskiej o "natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego".

"Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich 'Iustitia' do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS" – taki tytuł nosi dokument opublikowany w niedzielę 16 kwietnia.

Znana z politycznego zaangażowania organizacja "Iustitia", apeluje do "Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w trybie art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z funkcjonowaniem Krajowej Rady Sądownictwa (tzw. neo-KRS)".

