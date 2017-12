Poseł PiS: Kara dla TVN24? My nie mamy na to wpływu

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nałożyła na spółkę TVN prawie 1,5 mln zł kary za relacjonowanie przez TVN24 wydarzeń w Sejmie i protestów na Wiejskiej z grudnia ubiegłego roku. Stacja odrzuciła oskarżenia, zapowiadając, że odwoła się od decyzji KRRiT.

Sprawę komentował w Radiu Zet Marek Suski. Pytany, czy to "dobry przepis partii rządzącej na wolność słowa", poseł odpowiedział, że to nie PiS nałożył tę karę. Jak podkreślił, KRRiT jest niezależnym organem konstytucyjnym.

– To nie jest tak, że powołujemy jakiś organ konstytucyjny, czy Trybunał Konstytcyjny, czy KRRiT i ktoś bierze telefon i im wydaje polecenie, nie. To są ludzie, którzy znają swoje konstytucyjne prawa i je wypełniają. My nie mamy na to wpływu – przekonywał Suski.

Pytany, czy działanie rady nie będzie obciążeniem dla Mateusza Morawieckiego, który właśnie rozpoczyna swoją misję jako nowy szef rządu, poseł przyznał, że "takie decyzje mogą stanowić jakąś rysę na tym wizerunku".

– Podejrzewam, że Krajowa Rada brała pod uwagę przepisy, a nie to, czy to komuś się przysłuży, czy nie. No i niestety tak jest, że pewne organy biorą pod uwagę prawo, a nie politykę. I może dobrze – ocenił Suski.

