Zamieszanie wokół byłego wiceministra sprawiedliwości w rządzie Platformy

"ND" napisał, że adwokat był do niedawna obrońcą osób zatrzymanych w związku z wyłudzeniami. Michała Królikowskiego prokuratura miała oskarżyć o "pranie pieniędzy". Oprócz niego zarzuty miał usłyszeć także inny adwokat, m.in. "udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy".

Prokuratura Krajowa podała, że jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, "jak również zobowiązał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa środków pieniężnych w wysokości ponad 5 mln zł".

Według ustaleń śledczych na rachunki bankowe kilku adwokatów trafiły pieniądze pochodzące z działań przestępczych. Michał K. już wcześniej informował, że zatrzymany w lutym br. Wojciech Ch. przelał na jego konto 1 mln zł, z czego 200 tys. zł miało stanowić wynagrodzenie mecenasa, a reszta tzw. depozyt adwokacki – przypomina "Nasz Dziennik".

Choć przelew nastąpił w lutym, to K. poinformował o nim prokuraturę dopiero w lipcu. Środki te zostały zablokowane we wrześniu, gdyż Michał K., powołując się na tajemnicę adwokacką, odmawiał podania numeru rachunku bankowego. Sprawą zainteresowało się też CBA.

Z zeznań Wojciecha Ch. wynika, że dokonywał on przelewów na rzecz kancelarii adwokackich z rachunku jednej z firm objętych śledztwem, w tym na rzecz kancelarii Michała K. Informację o jego zatrzymaniu zdementował rzecznik Prokuratury Krajowej.