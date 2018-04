Putin otrzyma nagrodę za wysiłki na rzecz pokoju. Sprawa była konsultowana w Watykanie

Władimir Putin, prezydent Rosji, ma zostać uhonorowany Złotą Palmą przyznawaną przez Assisi Pax International. Nagroda przyznawana jest za wysiłki na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie.

Jak podaje "Wyborcza", sprawa przyznania wyróżnienia Putinowi była konsultowana w Watykanie. Co więcej, przywódca Rosji zgodził się przyjechać do Włoch, a dokładniej do Asyżu, po odbiór nagrody. Niewykluczone, że spotka się z papieżem Franciszkiem. Putinowi ma zależeć na tym, żeby podróż miała charakter duchowy, dlatego ma mu towarzyszyć wysoko przedstawiciel Cerkwi.

Złota Palma to wyróżnienie przyznawane od lat 80. przez stowarzyszenie Assisi Pax International, inspirujące się świętym Franciszkiem. W ten sposób upamiętnia się spotkanie Jana Pawła II z przedstawicielami różnych religii, którzy w 1986 r. wspólnie modlili się w Asyżu o pokój.

Wśród nagrodzonych za działanie na rzecz pokoju, są m. in.: Benedykt XVI oraz Ronald Reagan.