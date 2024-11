TVP3 Opole organizuje debatę o pojednaniu z Niemcami

Od 9 listopada TVP3 Opole planuje emitować cykl pt. "Karty na stół". Gospodarzem programu publicystycznego, który ma ukazywać się co sobotę o godz. 17:00, będzie Mariusz Studzienny – poinformował portal Wirtualne Media.

We wtorek, 12 listopada TVP3 Opole wraz ze studentami Uniwersytetu Opolskiego przeprowadzi debatę o pojednaniu z Niemcami. Jej gośćmi będą: Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu Martin Kremer, prof. Nikołaj Iwanow, były radziecki dysydent, profesor Uniwersytetu Opolskiego, dr Marek Mazurkiewicz, pełnomocnik wojewody opolskiej ds. mniejszości narodowych, pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego oraz Henryk Kroll, były poseł na Sejm RP, polityk mniejszości niemieckiej, świadek i współorganizator Mszy Pojednania w Krzyżowej. Debata będzie transmitowana w internecie, a TVP3 Opole pokaże jej skróty.

12 listopada mija 35 lat od Mszy Pojednania w Krzyżowej, w której uczestniczyli premier Polski Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz Niemiec Helmut Kohl.

"Żeby na coś takiego szły pieniądze polskiego podatnika?"

– Miejsce debaty nie jest miejscem przypadkowym. Nasze studio to stara synagoga, która cudem przetrwała noc kryształową i stanie się miejscem dyskusji o pojednaniu, nie tylko w kontekście polsko-niemieckim, ale także w szerokim kontekście pojednania wielu narodów na świecie. Możliwe, że dzisiaj to także znak czasu – skomentował w rozmowie z Wirtualnymi Mediami szef TVP3 Opole Wojciech Kasprzyk.

– Debata o pojednaniu otwiera cykl debat, które chcemy realizować wspólnie z Uniwersytetem Opolskim. Jeszcze w tym okresie ramówkowym odbędą się dwie debaty – jedna w grudniu, a druga w styczniu. Obie debaty również będą tematycznie związane z bardzo ważnymi zagadnieniami z naszego życia społecznego – dodał.

"No to już jest bezczelność. 12.11, czyli dzień po rocznicy odzyskania niepodległości, TV Opole (w likwidacji) organizuje… DEBATĘ o POJEDNANIU z Niemcami. Będą m.in. studenci Uniwersytetu Opolskiego, Konsul Generalny Niemiec i pełnomocnik wojewody. Przepraszam, ale: O czym, do cholery, mamy po raz kolejny z Niemcami »debatować«?! O tym czy łaskawie Niemcy zapewnią dopłaty do sanatoriów dla nielicznych Ocalałych z II wojny światowej, jak postulował to nowy dyrektor Instytutu Pileckiego? Czy o tym, że Niemcy też swoje przecierpieli np. podczas wyprowadzki z Gdańska w 1945 r? A może o tym, że rodzinie Franza Kutschery było przykro jak go Polska armia podziemna zastrzeliła w 1944 r?" – skomentował na portalu X mec. Bartosz Lewandowski. "Niemcy w nieprawdopodobny sposób potrafią »rozwadniać« swoją odpowiedzialność. Ale żeby na coś takiego szły pieniądze polskiego podatnika?" – dodał.

"Naprawdę mocne. Co ciekawe nie ma codziennych rozmów, nie ma debaty politycznej raz w tygodniu, ale debata o pojednaniu z Niemcami będzie w TVP3 Opole. Dramat" – stwierdził Łukasz Żygadło, dziennikarz i publicysta "Do Rzeczy".

