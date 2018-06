Co Tusk mówił o euro w Polsce? Kłótnia posła PO z dziennikarzem TVP

W programie "Minęła 20" Klarenbach stwierdził, że Tusk zapowiadał przyjęcie euro i "wyszły z tego nici". – Donald Tusk powiedział, że Polska przystąpi do strefy euro, ale nie powiedział, kiedy, (…) że w dobrym czasie dla polskiej gospodarki – przekonywał Ireneusz Raś.

Według Klarenbacha to na Forum Ekonomicznym w Krynicy Tusk mówił, że nasz kraj będzie w strefie euro w 2011 roku. – Nie słyszałem tego oświadczenia. Myślę, że pan tutaj przekłamuje opinię publiczną – odpowiedział dziennikarzowi polityk Platformy.

– Obawiam się, że będzie pan musiał przyjść i przepraszać, bo jeżeli pan zarzuca, że przekłamuję, to jest nie fair – oświadczył Klarenbach. – Ja uważam, że to jest fair. Donald Tusk nigdy nie powiedział ostrego sformułowania. Na pewno nie powiedział, że w 2011 roku wejdziemy do strefy euro – oświadczył Raś.

Dziennikarz zadeklarował, że wypowiedź Tuska zostanie odnaleziona i wyemitowana publicznie. – Ciekaw jestem pana reakcji. (…) Spodziewam się przeprosin – powiedział Klarenbach.

