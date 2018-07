"Opozycja ma większe poparcie niż PiS". Apel Borowskiego

– PiS nie ma przewagi poparcia w społeczeństwie polskim. Ma największe poparcie, ale nie ma przewagi, suma poparcia dla partii opozycyjnych jest większa niż poparcie dla PiS. Problem tylko w tym, że te partie idą w rozbiciu do wyborów – mówił Borowski w TVN24.

Jego zdaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinna być "wspólna, europejska lista" opozycji. – Apeluję do Grzegorza Schetyny, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Włodzimierza Czarzastego, a także do partii Razem – oświadczył polityk.

Według Borowskiego bez wspólnej listy "Platforma straci na tym, będzie drugą partią, gorszą, PiS wygra, natomiast małe partie nic nie dostaną". Dodał, że PiS mogą osłabić "na przykład partie powołane przez ojca dyrektora Rydzyka czy Macierewicza".

Czytaj także:

"PiS przegra". Tyszka krytykuje nową ordynację wyborczą do europarlamentu