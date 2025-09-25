Znana dziennikarka odchodzi z TVN24. Pożegnała się z widzami

– Kończymy nasz program. Ja chciałabym przy tej okazji państwu serdecznie podziękować. Od blisko 20 lat spotykamy się na antenach TVN24, TVN24 BiS i TVN. W tym czasie poprowadziłam setki programów, wywiadów, wydań specjalnych, w tym między innymi francuski wieczór wyborczy czy zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Byłam też korespondentką w Nowym Jorku – powiedziała na zakończenie czwartkowego wydania "Faktów po południu" Jolanta Pieńkowska.

– Nie odchodzę na emeryturę. Chcę po prostu mieć czas dla siebie i dla swoich najbliższych, a życie przyniesie to, co przyniesie i czas pokaże, co będę robić – stwierdziła znana dziennikarka. – Za każdy program dziękuję każdej redakcji, każdemu zespołowi i każdej osobie, z którą pracowałam. Dziękuję też państwu, bo bez państwa obecności z pewnością tutaj nie byłoby mnie. Dzisiaj mówię po raz ostatni: to były "Fakty po południu" – dodała. Współpracownicy w studiu nagrodzili ją brawami oraz bukietem kwiatów.

Pieńkowska po 19 latach odchodzi z TVN-u

Jolanta Pieńkowska pracę w telewizji TVN rozpoczęła w 2006 r. Przez kolejne osiem lat współprowadziła śniadaniówkę stacji, m.in. z Magdaleną Mołek. Pojawiała się także w programach "Miasto kobiet" i "Druga strona medalu" w TVN Style. W latach 2014-2016 była gospodynią magazynu "Świat" w TVN24 Biznes i Świat. W późniejszych latach można ją było zobaczyć w "Faktach o świecie" oraz "Faktach po południu" w TVN24.

21 września Pieńkowska, wraz z Marcinem Prokopem, ponownie poprowadziła "Dzień dobry TVN". Format obchodził 20-lecie. Z tej okazji stacja postanowiła przypomnieć widzom, kto przez te wszystkie lata zabawiał widzów, pracując w ekipie śniadaniówki. "Jolanta Pieńkowska to dziennikarka o niezwykle bogatym dorobku zawodowym. Swoją przygodę z telewizją rozpoczęła w Studiu Ursynat w Warszawie. W radiowej Trójce do lipca 2006 r. prowadziła też »Salon Polityczny Trójki«. Do 2008 r. pełniła natomiast funkcję redaktor naczelnej miesięcznika »Twój Styl«" – wskazał w komunikacie TVN. Prywatnie Pieńkowska jest żoną przedsiębiorcy Leszka Czarneckiego.

