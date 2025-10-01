Zmiany w IPN. Zakończono współpracę z byłą prezes Polskiego Radia

"Z dniem 1 października p. dr Agnieszka Kamińska przestanie pełnić funkcję dyrektora Centralnego Przystanku Historia im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" – przekazał Rafał Kościański, p.o. rzecznik prasowy i dyrektor biura rzecznika prasowego IPN, w rozmowie z Presserwisem.

Kamińska pełniła funkcję dyrektorki Centralnego Przystanku Historia od sierpnia 2024 roku. W latach 2020 – 2023 była prezesem Polskiego Radia. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Programu I Polskiego Radia i wiceszefowej Polskiego Radia 24.

Przez wiele lat była związana z TVP, gdzie była prowadzącą i wydawcą programów historycznych. Ponadto publikowała w takich tytułach jak "Polska The Times" czy "Rzeczpospolita".

W sporze z obozem władzy

W trakcie wejścia służb do siedziby TVP w grudniu 2023 roku Kamińska domagała się od ludzi Sienkiewicza natychmiastowego opuszczenia lokali i umożliwienia pracy dziennikarzom. Przed zmianą władzy Kamińska była ostro krytykowana przez środowiska lewicowo-liberalne, w tym polityków ówczesnej opozycji.

Wiceprezes Rady Programowej Polskiego Radia twierdził, że za kadencji Kamińskiej zaczęła spadać słuchalność Jedynki. "Nie wiem o żadnym dorobku radiowym, który upoważniałby ją do zajęcia tego stanowiska" – oceniał w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Jan Ordyński.

Zachwalała ją natomiast Joanna Lichocka, poseł PiS i członek Rady Mediów Narodowych. Jej zdaniem Kamińka dyrektorka radiowej Jedynki odnosiła znaczące sukcesy.

