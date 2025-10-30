Gigantyczne rabaty dla Nawrockiego. Tyle zarobiła Telewizja Republika w trakcie kampanii

Według ustaleń Wirtualnej Polski, Telewizja Republika miała w czasie kampanii prezydenckiej Karola Nawrockiego zaoferować jego komitetowi wyjątkowo korzystne warunki emisji spotów wyborczych. W okresie od połowy marca do końca maja 2025 roku stacja wyemitowała 1436 materiałów wyborczych, za które pobrała 156 771,37 zł. Z udostępnionych dokumentów wynika, że była to kwota po zastosowaniu 95-procentowego rabatu względem standardowego cennika.

Specjalne rabaty

W praktyce oznaczało to, że średnia cena jednego spotu wyniosła około 109 zł, podczas gdy bez zniżki całkowity koszt emisji mógłby sięgnąć nawet 3 milionów złotych. Z rabatu można było skorzystać niezależnie od długości materiału czy godziny jego emisji. Przykładowo, reklama nadana w prime time, tuż przed głównym serwisem informacyjnym, kosztowała komitet jedynie 125 zł, mimo że według oficjalnych stawek normalna cena takiego czasu antenowego to około 2500 zł.

Wirtualna Polska dotarła do pięciu faktur wystawionych przez spółkę Tomasza Sakiewicza, właściciela Telewizji Republika. Z dokumentów wynika, że pierwsze emisje rozpoczęły się 14 marca, a ostatnie zakończyły 30 maja.

Oprócz kampanii telewizyjnej Telewizja Republika i komitet Karola Nawrockiego podpisały także umowę na szeroko zakrojoną promocję w internecie. Umowa, obowiązująca od początku kwietnia do połowy maja 2025 roku, opiewała na 768 750 zł i obejmowała działania na platformach takich jak YouTube, Facebook, Instagram, Radio Republika oraz portal tvrepublika.pl. Kwota za promocję online była niemal pięć razy wyższa niż ta za emisję spotów telewizyjnych, mimo że dotyczyła krótszego okresu.

Dla porównania – w TVP ceny emisji spotów w czasie kampanii prezydenckiej były wielokrotnie wyższe. Trzydziestosekundowy klip w TVP1 kosztował od 1500 zł w porannych pasmach do ponad 47 tys. zł w godzinach największej oglądalności. W TVP2 za podobną emisję płacono średnio 3500 zł. Z kolei w TVN24 najdroższe pasma kosztowały ponad 6800 zł, a najtańsze — około 460 zł. W świetle tych danych ceny oferowane przez Telewizję Republika są wyjątkowo niskie.

Z dokumentów wynika jednak, że podobne zniżki otrzymał również komitet Sławomira Mentzena. Jego kampania w Telewizji Republika obejmowała ponad 500 spotów za łączną kwotę 51 tys. zł, co także odpowiada średniej cenie około 100 zł za emisję.

Sakiewicz zabrał głos

Prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz w rozmowie z Wirtualną Polską stwierdził, że stacja działała zgodnie z prawem i kierowała się zasadą równego dostępu. – Wszystkie komitety, które chciały się reklamować, dostały identyczną ofertę – podkreśla. Ostatecznie tylko dwa komitety miały skorzystać z niecodziennej propozycji.

Z kolei pełnomocnik finansowy Komitetu Karola Nawrockiego, Tomasz Bartczak, twierdzi, że jego komitet nie korzystał z żadnych rabatów, a ceny wynikały z indywidualnych wycen dostarczanych przez kontrahentów. Choć w dokumentach wyborczych pojawia się termin „rabat”, Bartczak utrzymuje, że były to po prostu obniżki wynikające z negocjacji cenowych.

