Polskie miasta zrywają umowy z ukraińskimi. Powodem kult Bandery

Gazeta wyjaśnia, że kilkadziesiąt polskich miast ma umowy partnerskie z samorządami ukraińskimi, gdzie szczególnie w ostatnich latach nasiliły się tendencje gloryfikowania osób i ideologii OUN-UPA.

"Stawiane są pomniki, nadawane nazwy ulic czy też godności honorowych obywateli miasta np. Stepanowi Banderze czy Romanowi Szuchewyczowi" – czytamy. Sytuacja wywołała oburzenie organizacji kresowych, które uważają to za niegodne.

"Nasz Dziennik" pisze, że do organów państwowych wysłano wniosek o wprowadzenie prawnego zakazu zawierania umów partnerskich przez samorządy "z zagranicznymi miejscowościami, w których gloryfikowani są ludobójcy narodu polskiego czy zbrodniarze wojenni".

Dotychczas wiadomo o dwóch przypadkach wypowiedzenia umowy o partnerstwie na tle gloryfikowania banderyzmu. Jednym z nich są Pabianice, miasto partnerskie Kuzniecowska.

Poseł PiS Jerzy Czerwiński powiedział w rozmowie z gazetą, że zrywanie lub przynajmniej zawieszanie współpracy między miastami do czasu "otrzeźwienia po stronie ukraińskiej", to dobra inicjatywa, pokazująca że "my nie chcemy mieć nic wspólnego z takimi środowiskami".