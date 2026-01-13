Poseł PiS wyszedł ze studia TVP Info. "Mam nadzieję, że już pan nie wróci"
Poseł PiS wyszedł ze studia TVP Info. "Mam nadzieję, że już pan nie wróci"

Mariusz Gosek opuścił studio TVP Info
Mariusz Gosek opuścił studio TVP Info Źródło: YouTube / TVP Info
Mariusz Gosek z Prawa i Sprawiedliwości opuścił we wtorek studio TVP Info. Dyskusja w programie dotyczyła azylu dla Zbigniewa Ziobry.

We wtorek w programie "Poranek Polityczny" na antenie TVP Info Adrian Witczak (Koalicja Obywatelska), Sławomir Ćwik (Polska 2050), Michał Połuboczek (Konfederacja) oraz Mariusz Gosek (Prawo i Sprawiedliwość) komentowali przyznanie przez Węgry azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze.

Polityk PiS kilkukrotnie domagał się udzielenia mu głosu. – Na koniec dam się panu odnieść – zastrzegł prowadzący Mateusz Dolatowski. Tymczasem głos zabrał Witczak, a następnie Ćwik. – Dla mnie to jest zdrada, gdy ktoś ucieka za granicę i szkaluje Polskę, bo boi się stanąć przed polskim sądem i odpowiedzieć na zarzuty prokuratury. (...) Jestem zaskoczony, że wniosek o azyl dotyczy także małżonki pana Zbigniewa Ziobry. Do tej pory nie słyszeliśmy o żadnych podejrzeniach co do możliwych zarzutów, które prokuratura mogłaby jej postawić – stwierdził poseł Polski 2050.

Gosek wyszedł ze studia TVP Info

– Moim zdaniem udzielenie azylu to jest akt wrogości ze strony rządu Viktora Orbana w stosunku do Polski. I dziwię się Viktorowi Orbanowi, że udziela tego azylu, ponieważ przez to może przegrać wybory w kwietniu – ocenił Sławomir Ćwik. – Kropka – próbował zakończyć rozmowę prowadzący. – Ale jaka kropka? Przecież miałem się do tego odnieść – zareagował Mariusz Gosek.

– A przepraszam. Tak, ma pan rację, obiecałem panu. Krótko o Patrycji Koteckiej, ale dwa zdania dosłownie, bo nie mamy już czasu – oznajmił dziennikarz. – To wie pan co, dobra... – machnął ręką poseł PIS, a następnie wstał od stołu. – Naprawdę, bluzgi. To, co pan wyprawia, panie Dolatowski, to przechodzi ludzkie pojęcie – zwrócił się do prowadzącego Gosek.

– Ale mam nadzieję, że już pan tu nie wróci. Mam nadzieję, że pan już tu nie przyjdzie. Do widzenia – skomentował Adrian Witczak z KO. Sytuacja wyraźnie rozbawiła polityka Konfederacji Michała Połuboczka, który nie mógł powstrzymać śmiechu.

– Każdy jest mile widziany w naszym studiu. To takie podsumowanie odnośnie tego, co państwa przed chwilą zobaczyli na swoich ekranach – podsumował Mateusz Dolatowski.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: TVP Info
