Poseł PiS wyszedł ze studia TVP Info. "Mam nadzieję, że już pan nie wróci"

We wtorek w programie "Poranek Polityczny" na antenie TVP Info Adrian Witczak (Koalicja Obywatelska), Sławomir Ćwik (Polska 2050), Michał Połuboczek (Konfederacja) oraz Mariusz Gosek (Prawo i Sprawiedliwość) komentowali przyznanie przez Węgry azylu politycznego Zbigniewowi Ziobrze.

Polityk PiS kilkukrotnie domagał się udzielenia mu głosu. – Na koniec dam się panu odnieść – zastrzegł prowadzący Mateusz Dolatowski. Tymczasem głos zabrał Witczak, a następnie Ćwik. – Dla mnie to jest zdrada, gdy ktoś ucieka za granicę i szkaluje Polskę, bo boi się stanąć przed polskim sądem i odpowiedzieć na zarzuty prokuratury. (...) Jestem zaskoczony, że wniosek o azyl dotyczy także małżonki pana Zbigniewa Ziobry. Do tej pory nie słyszeliśmy o żadnych podejrzeniach co do możliwych zarzutów, które prokuratura mogłaby jej postawić – stwierdził poseł Polski 2050.

Gosek wyszedł ze studia TVP Info

– Moim zdaniem udzielenie azylu to jest akt wrogości ze strony rządu Viktora Orbana w stosunku do Polski. I dziwię się Viktorowi Orbanowi, że udziela tego azylu, ponieważ przez to może przegrać wybory w kwietniu – ocenił Sławomir Ćwik. – Kropka – próbował zakończyć rozmowę prowadzący. – Ale jaka kropka? Przecież miałem się do tego odnieść – zareagował Mariusz Gosek.

– A przepraszam. Tak, ma pan rację, obiecałem panu. Krótko o Patrycji Koteckiej, ale dwa zdania dosłownie, bo nie mamy już czasu – oznajmił dziennikarz. – To wie pan co, dobra... – machnął ręką poseł PIS, a następnie wstał od stołu. – Naprawdę, bluzgi. To, co pan wyprawia, panie Dolatowski, to przechodzi ludzkie pojęcie – zwrócił się do prowadzącego Gosek.

– Ale mam nadzieję, że już pan tu nie wróci. Mam nadzieję, że pan już tu nie przyjdzie. Do widzenia – skomentował Adrian Witczak z KO. Sytuacja wyraźnie rozbawiła polityka Konfederacji Michała Połuboczka, który nie mógł powstrzymać śmiechu.

– Każdy jest mile widziany w naszym studiu. To takie podsumowanie odnośnie tego, co państwa przed chwilą zobaczyli na swoich ekranach – podsumował Mateusz Dolatowski.

