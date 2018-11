Opozycja znowu mówi o odwołaniu premiera. „Wniosek w ciągu najbliższych dni”

– Jako Koalicja Obywatelska złożymy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Rady Ministrów – zapowiadał już w połowie października Grzegorz Schetyna, podczas konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej.

Dzisiaj polityk tę deklarację powtórzył i zapowiedział, że wniosek pojawi się w ciągu kilku dni. – Dziś analizujemy tę sytuację. Sprawa KNF tworzy nowy kontekst – tłumaczy Schetyna.

Lider PO podkreślił też, że sprawa afery związanej z KNF powinna zostać zbadana przez komisję śledczą. – Ta komisja śledcza na pewno będzie powołana. Najwyżej zrobimy to w przyszłej kadencji, jeżeli nam się teraz nie uda. To im powinno zależeć na tym, żeby pokazać, że to nie jest polityczna afera dziesięciolecia. Pamiętamy, co zrobiła afera Rywina i tu konsekwencje, może z odłożeniem, będą podobne – stwierdził Schetyna.

Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że szef KNF zaoferował przychylność dla Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego w zamian za ok. 40 mln zł. Miliarder nagrał Chrzanowskiego w marcu, a prokuraturę zawiadomił na początku listopada jego pełnomocnik, Roman Giertych. Po publikacji gazety Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała oświadczenie, informując, że uważa całą sprawę za szantaż ze strony Czarneckiego oraz próbę wywarcia wpływu na Komisję w momencie, w którym jego banki borykają się z poważnymi kłopotami, a ich wartość spada. Kilka godzin później Marek Chrzanowski poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa Komisji Nadzoru Finansowego.

Czytaj także:

KNF uspokaja. "Komisja funkcjonuje nieprzerwanie oraz bez zakłóceń"

Czytaj także:

Flis o sprawie szefa KNF: To nie jest druga afera Rywina