Ziemkiewicz wygrał proces o zniesławienie. W tle sprawa Rubcowa

Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz nie naruszył dóbr osobistych byłego dziennikarza TVN24 Piotra Czabana.

"Aktywista" pozwał Ziemkiewicza za sugestie o jego rzekomych kontaktach z rosyjskim szpiegiem Pawłem Rubcowem. Chodzi o nagranie opublikowane przez publicystę na jego kanale w serwisie YouTube 16 października 2024 r. (tytuł filmu: "Tusk podpala Reichstag"). W materiale Ziemkiewicz zarzucił Czabanowi, że ten "przyjaźnił się" z Rubcowem. – Mamy przecież autentycznego ruskiego szpiega, z którym nie ma wątpliwości, że był ruskim szpiegiem. Z kim on się przyjaźni? Z Sakiewiczem i Karnowskimi? Nie! Z Bartem Staszewskim, Piotrem Czabanem (…). Opowiadał o tym, że LGBT jest dobre, uchodźcy jeszcze lepsi. Pewnie inspirował. Pewnie akcja Piotra Czabana, który pokazał jakieś gnaty w trawie, że to ofiary, uchodźcy zamordowani przez polską Straż Graniczną – mówił.

Wypowiedź Ziemkiewicza "nie przekraczała ram debaty publicznej"

Czaban uznał wypowiedź za "pomówienia" i "kłamstwa". Domagał się przeprosin, sprostowania nieprawdziwych informacji i 30 tys. zł zadośćuczynienia.

30 stycznia 2026 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew i zasądził 4320 zł na rzecz Rafała Ziemkiewicza tytułem zwrotu kosztów procesu. Jak przekazał branżowy portal Press.pl, w uzasadnieniu ustnym sędzia Kamila Grajewska podkreśliła, że nie doszło do zniesławienia powoda, a publicystyczna wypowiedź Ziemkiewicza w ustnym felietonie "nie przekraczała ram debaty publicznej".

Sędzia wyjaśniła, że zarzut przyjaźni z Rubcowem "nie oznacza relacji, zażyłości, popierania działalności Pawła Rubcowa, ale zbieżność poglądów".

Piotr Czaban zapowiedział wniesienie apelacji. Co ciekawe, "aktywista" założył we wrześniu 2025 r. na Patronite zbiórkę "na proces przeciwko Rafałowi Ziemkiewiczowi". Zebrał 9380 zł.

Sprawa Pawła Rubcowa

Paweł Rubcow to agent GRU, który podawał się w Polsce za hiszpańskiego dziennikarza Pablo Gonzaleza. Został zatrzymany w lutym 2022 r. 1 sierpnia 2024 r. wrócił do Rosji w ramach dużej wymiany więźniów między Rosją a Stanami Zjednoczonymi.

Postępowanie ws. Pawła Rubcowa prowadzi warszawski Sąd Okręgowy. Rosjanin został oskarżony o to, że "od kwietnia 2016 r. do lutego 2022 r. w Przemyślu, Warszawie i w innych miejscach, biorąc udział w obcym wywiadzie (rosyjskim wywiadzie wojskowym), udzielał temu wywiadowi wiadomości, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również jako państwu członkowskiemu NATO. Działalność oskarżonego polegała m.in. na zdobywaniu i przekazywaniu informacji, szerzeniu dezinformacji oraz prowadzeniu rozpoznania operacyjnego".

