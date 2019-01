Posłowie chcą dać pensję żonie prezydenta. Ile będzie zarabiać?

Gazeta zwraca uwagę, że obecnie małżonka prezydenta nie tylko nie dostaje pensji, ale państwo nie opłaca jej też składek na ZUS, co wiąże się z utratą stażu emerytalnego. Wkrótce może się to zmienić.

– W przyszłym tygodniu chcę rozmawiać z marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim na temat statusu pierwszej damy – powiedział w rozmowie z "Rz" poseł Sławomir Piechota z PO, szef sejmowej komisji do spraw petycji.

Jakie wynagrodzenie będzie otrzymywać żona prezydenta? Konkretna kwota na razie nie padła. Kiedy w lipcu 2016 r. PiS chciał zająć się tym tematem, mówiono o 13 tys. złotych miesięcznie. Jednak projekt spotkał się wtedy z powszechną krytyką i trafił do kosza.

O przyznaniu wynagrodzenia pierwszej damie mówi się od lat. Tak było w przypadku Jolanty Kwaśniewskiej, jak i Anny Komorowskiej. W październiku 2018 r. były prezydent Bronisław Komorowski apelował nawet na łamach "Super Expressu", by żonie prezydenta dać etat.

"SE" wyliczył, że Agata Duda jako nauczyciel dyplomowany zarabiała ok. 4 tys. złotych. Po przeprowadzce do Pałacu Prezydenckiego musiała zrezygnować z pracy na co najmniej pięć lat. Przez brak aktywności zawodowej jej emerytura będzie niższa i wyniesie ok. 1,9 tys. złotych.