Niezwykłe znalezisko w pizzy z Lidla. Mieszkaniec Lublina zszokowany

"American Pizzę" w cenie 6,99 zł mężczyzna kupił w Lidlu przy ul. Romantycznej w Lublinie. Wizytę w tym sklepie zapamięta pewnie do końca życia, ale nie ze względu na smak potrawy, lecz przykrą niespodziankę, którą znalazł w środku.

"W czasie spożywania dostrzegłem w jednym z kawałków metalowy gwóźdź zanurzony w cieście pizzy. Sporadycznie dokonuje zakupu gotowej pizzy w supermarkecie, natomiast to idealny dowód na to, że jedzenie 'gotowców' to gwóźdź do trumny" – relacjonuje pan Tomasz.

Jak informuje RMF FM, Lidl zareagował na wpadkę i skontaktował się z producentem pizzy. Sieć czeka teraz na jego wyjaśnienia. Z kolei w oświadczeniu podkreślono, że zdrowie i bezpieczeństwo produktów jest dla firmy kwestią priorytetową.

"Rocznie przeprowadzamy ponad 7500 badań w niezależnych, akredytowanych laboratoriach (badania te nie są wymagane przepisami polskiego prawa). Jakość produktów kontrolujemy na każdym etapie łańcucha dostaw. Współpracujemy tylko z zaufanymi dostawcami, od których wymagamy certyfikatów jakościowych, takich jak IFS czy BRC - wszyscy dostawcy produktów marek własnych dla Lidl Polska mają takie certyfikat" – brzmi fragment komunikatu.

Lidl posiada obecnie ponad 550 sklepów w Polsce i około 10 tysięcy w 26 innych krajach.

