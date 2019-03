Podróże posłów kosztują nas fortunę. "SE" publikuje nazwiska

Dr Zych: Karta LGBT+ wprowadza wizję człowieka podporządkowanego swoim popędom

– Ta karta nie ma zagwarantować szacunku do drugiego człowieka ani przeciwdziałać dyskryminacji. To ideologia, która sprowadza istotę człowieka do jego seksualności, która nie jest podstawowym czynnikiem ludzkiej osobowości – powiedział...