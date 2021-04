Jak PO zagłosuje ws. Funduszu Odbudowy? Siemoniak odpowiada

We wtorek rząd osiągnął porozumienie z politykami Lewicy w sprawie poparcia dla Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W zamian za uwzględnienie sześciu postulatów przedstawionych przez Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia w ostatecznej wersji KPO posłowie Lewicy zagłosują za przyjęciem tego planu.

Siemoniak: Zgłosimy swoje poprawki

Wiceszef PO Tomasz Siemoniak pytany w piątek w radiu RMF FM, jak w tej sprawie zagłosuje jego partia odparł, że "na pewno nie będziemy przeciw". – Zgłosimy swoje poprawki i zobaczymy, co się wydarzy we wtorek – dodał, nawiązując do dodatkowego posiedzenia Sejmu, które wyznaczono na 4 maja.

Polityk oświadczył, że PO chce przedstawić projekt ustawy gwarancyjnej, w której znajdą się różne elementy zabezpieczające środki z Funduszu Odbudowy. Tłumaczył też, że w grudniu jego partia deklarowała poparcie dla KPO, gdyż "nikt nie przypuszczał, że żadnego dialogu z rządem nie będzie".

Lewica kontra opozycja

Na uwagę, że Lewica jednak prowadziła rozmowy, Siemoniak odparł, że "to nie był dialog z całą opozycją". – Ja uważam, że nawet jeśli Lewica miała zaproszenie do premiera, to liderzy powinni powiedzieć: panie premierze, poczekajmy dwie godziny, doprosimy resztę opozycji i samorządowców. Tak się nie stało i stąd mamy taką sytuację – przekonywał.

Według niego w dyskusji o porozumieniu Lewicy z PiS w sprawie Krajowego Planu Odbudowy nie powinny padać obraźliwe słowa. – Ja uważam, że Włodzimierz Czarzasty zrobił błąd, ale nie mam żadnej potrzeby, żeby go obrazić albo jego środowisko, bo wiem, że za 2-3 miesiące będziemy o czymś innym rozmawiali i taka polityka jednodniowych ciosów jest fatalna. Dotyczy to nie tylko relacji w opozycji – powiedział Siemoniak.

