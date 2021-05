Jeszcze w maju pilotaż dot. paszportów covidowych. Dworczyk: Między 20 a 25 maja

– To będzie rodzaj aplikacji, w których będą skumulowane informacje na temat osób zaszczepionych, ozdrowieńców oraz osób, które wykonały czy mają aktualny test covidowy – wyjaśniał w RMF FM szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o paszporty covidowe.

Jak podkreślił "to jest rozwiązanie unijne i do niego wchodzi część krajów Unii". – Na początku nie wejdą wszyscy zainteresowani do tego systemu, natomiast szczegóły w najbliższych dniach na pewno przedstawi Ministerstwo Zdrowia, bo ono prowadzi ten program – dodał Dworczyk.

Dworczyk: W połowie czerwca nowa szczepionka na COVID-19

Szef KPRM przekazał również najnowsze informacje dotyczące badań nas nową szczepionką, która miałaby pojawić się na rynku europejskim.

– Szczepionka firmy Covavax w połowie czerwca może być zarejestrowana przez EMA. Jeżeli tak się stanie, to będzie kolejna szczepionka dostępna na terenie UE i również w Polsce – poinformował Michał Dworczyk.

"Zmiany, które proponujemy wprowadzają sprawiedliwy system"

Michał Dworczyk wypowiedział się również ws. Polskiego Ładu, który w ostatnią sobotę zaprezentowało Prawo i Sprawiedliwość. Szef kancelarii premiera twierdzi, że zmiany te są korzystne dla 90 proc. podatników.

– Jesteśmy krajem na dorobku. Obowiązkiem rządu jest tworzenie systemu, który będzie wyrównywał szanse – stwierdził.

– Twarde liczby są takie, że zmiany, które proponujemy, są korzystne dla 90 proc. podatników. Te zmiany, które proponujemy, wprowadzają pewien sprawiedliwy system, dzięki któremu osoby mniej zarabiające będą w nieco lepszej sytuacji – dodawał.

