"PiS jest nie do pokonania". Migalski zaskoczył swoim wpisem

Migalski, który od czasu wykluczenia go w 2010 roku z delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim i przejścia do partii Polska jest Najważniejsza, jest ostrym krytykiem PiS, tym razem zaskoczył obserwujących go w mediach społecznościowych internautów. Politolog skomentował wyjątkowo korzystne wyniki partii rządzącej w ostatnim sondażu IBRiS dla portalu Interia.pl. Według niego, na ten moment, partia Jarosława Kaczyńskiego jest "nie do pokonania" przez opozycję.

Opozycja współwinna

Według Migalskiego za sukcesami wyborczymi Prawa i Sprawiedliwości stoi nieporadna opozycja.

"PiS jest nie do pokonania. Nie do pokonania przez opozycję. Jedynie on sam jest w stanie pozbawić się władzy. Trzeba to wprost powiedzieć - rządzi, bo ma niedorajdy za przeciwników. Opozycja jest współwinna rządów PiS" – napisał politolog na Twitterze.

Korzystny sondaż

Migalski odnosił się w swoim wpisie do ostatniego sondażu IBRiS dla portalu Interia.pl, w którym Prawo i Sprawiedliwość zanotowało wynik, jakiego nie udało jej się osiągnąć od kilku miesięcy.

Według danych zebranych przez ankieterów pracowni, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Zjednoczona Prawica. Obóz rządzący zdobył w badaniu 40, 3 proc. głosów – to znacznie więcej niż w podobnych badaniach na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Z kolei Szymon Hołownia umocnił swoje prowadzenie na opozycji. Zdecydowanie wyprzedza on trzecią w zestawieniu Koalicję Obywatelską, która od dłuższego czasu zmaga się z sondażowymi spadkami.

We Sejmie znalazłyby się jeszcze Lewica oraz Konfederacja. Progu Wyborczego nie przekroczyło Polskie Stronnictwo Ludowe.

