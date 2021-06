Gdula wbija szpilę Tuskowi. "Dobrze, że chce wrócić"

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu byłego premiera do krajowej polityki. Według doniesień portalu wpolityce.pl działacze Platformy Obywatelskiej rozważają scenariusz powrotu Tuska, który zakłada jego start w wyborach uzupełniających do Senatu w którymś z okręgów zdominowanych przez opozycję.

Wielu polityków PO podkreśla, że Tusk mógłby uratować tracąca w sondażach partię. Według Bartosza Arłukowicza były premier mógłby odbudować tożsamość Platformy. Z kolei senator Marcin Bosacki stwierdził w jednym z wywiadów, że "nie ma osoby w Platformie Obywatelskiej, która by nie chciała powrotu Tuska do polskiej polityki".

Tymczasem sam zainteresowany zabrał głos w sprawie swojego powrotu do polskiej polityki. W TVN24 Tusk powiedział, że jest gotowy "podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić niebezpieczny dla Polski bieg zdarzeń". Wykluczył jednak zastąpienie Budki na stanowisku szefa PO oraz start w wyborach do Senatu.

Zdaniem Rafała Ziemkiewicza Tusk nie zdecyduje się jednak na ponowne wejście do krajowej polityki z prostego powodu: mogłoby go to dużo kosztować.

"Teorie teoriami, a praktyka jest taka, że gdyby Tusk nie miał PO w d. to by się nie przeniósł do Brukseli zostawiając ją Ewie i Bronkowi" – stwierdził publicysta "Do Rzeczy" w mocnym wpisie na Twitterze.

Gdula kpi z Tuska

Do zapowiedzi powrotu Tuska do Polski odniósł się także polityk Lewicy. Maciej Gdula zakpił z byłego premiera wyliczając to, co Jarosław Kaczyński "zabrał" Polakom przejmując w 2015 roku władzę od PO. W rzeczywistości żaden z wymienionych przez posła lewicy postulatów nigdy nie został przez rządzącą Platformę zrealizowany.

"Dobrze, że @donaldtusk chce wrócić. Odsunie Kaczora od władzy i przywróci wszystko co on nam zabrał: równość małżeńską dla LGBT, prawa kobiet, odejście od węgla, szkołę bez lekcji religii, pamięć bez IPN, społeczne budownictwo na wynajem, państwo bez CBA. Fajnie będzie" – napisał poseł.

