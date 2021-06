Debata w Rzeszowie. Kandydaci wskazali, jakie trzy pierwsze decyzje podejmą

Kandydaci odpowiadali na pytania dziennikarzy organizującej debatę stacji RMF FM, a także pytania słuchaczy i internautów.

Trzy pierwsze decyzje

W rundzie podsumowującej zostali poproszeni o zaprezentowanie swoich trzech pierwszych decyzji, jakie podejmą, jeśli obejmą fotel prezydenta.

Marcin Warchoł zobowiązał się do zwiększenia środków na służbę zdrowia, co ma przyczynić się do jej poprawy. Jako punkt drugi wskazał rozładowanie korków, a jako trzeci poprawę życia rzeszowian poprzez inwestycje, wypoczynek i rekreację. – Głosujcie na dobrą kontynuację – puentował kandydat Solidarnej Polski, popierany przez byłego prezydenta Tadeusza Ferenca.

Popierana przez PiS wojewoda podkarpacka Ewa Leniart wymieniła realizację Rzeszowskiego Parku Centralnego, stadionu dla Resovii, a także wprowadzenie do systemu komunikacji miejskiej całorocznego biletu za 365 złotych, czyli złotówkę za dzień.

Grzegorz Braun pokazał swoją broszurę programową o nazwie „Dekalog Brauna”. Hasło wyborcze kandydata to "Nowy impuls dla Rzeszowa”. – Zacznę od powołania architekta miejskiego, od umówienia się z sąsiadami, a także od zlecenia decyzji o skasowaniu absurdalnych buspasów. Zlecę też przygotowanie pakietu dla przedsiębiorczości, mając na uwadze przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa – powiedział kandydat Konfederacji.

Jako ostatni głos zabrał wiceprzewodniczący rzeszowskiej Rady Miasta i wspólny kandydat opozycji Konrad Fijołek. Wymienił z kolei plan i studium przestrzenne dla całego miasta, wyznaczenie nowych terenów na parki, skwery i zieleń tak, aby były dostępne w ciągu 10 minut dla każdego, oraz uruchomienie procedury wyłonienia partnera i przeprowadzenie przetargu na Aqua Park.

Wybory w Rzeszowie

Przypomnijmy, że w połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Powodem jego odejścia był zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznacza dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego włodarza w mieście rządzi komisarz wyznaczony przez rząd.

Początkowo wybory miały się odbyć 9 maja. Ostatecznie zostały przesunięte na 13 czerwca.

