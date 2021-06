Wybory w Rzeszowie w reżimie sanitarnym. Jak będą wyglądać?

Na terenach, na których odbędą się wybory od północy z piątku na sobotę do końca głosowania będzie obowiązywała cisza wyborcza.

Zgodnie z danymi Państwowej Komisji Wyborczej na niedzielę 13 czerwca zaplanowano wybory przedterminowe, ponowne i uzupełniające w przeszło stu gminach w całej Polsce, w tym przedterminowe wybory prezydenta Rzeszowa. W ostatnich miesiącach terminy niektórych z tych wyborów były przesuwane po rekomendacjach Głównego Inspektora Sanitarnego z uwagi na utrzymującą się niekorzystną sytuację epidemiczną.

W gminach, w których zaplanowano wybory przedterminowe, ponowne i uzupełniające, lokale wyborcze będą otwarte w niedzielę od godz. 7 do 21.

W wydanym niedawno stanowisku GIS wskazał, że przeprowadzenie wyborów powinno odbyć się w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dystans, dezynfekcja, maseczki

Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak poinformowała PAP, że każdy wyborca, przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

Jak dodała, w każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców będą czekać zdezynfekowane długopisy. Pietrzak zachęca do zabrania do lokalu swoich długopisów i rękawiczek. W trakcie głosowania dezynfekowana będzie górna część urny wyborczej oraz kabiny do głosowania. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone.

Szefowa KBW przypomniała jednocześnie o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.

Cisza wyborcza

Pietrzak podkreśliła, że na terenie, na którym odbędą się wybory od północy z piątku na sobotę do końca głosowania będzie obowiązywała cisza wyborcza. Będzie ona dotyczyć również mediów regionalnych i ogólnopolskich, które swoim zasięgiem obejmują teren, gdzie odbywają się wybory.

Podczas trwania ciszy wyborczej, nie wolno prowadzić agitacji wyborczej, czyli publicznie nakłaniać lub zachęcać do głosowania w określony sposób. Oznacza to, że m.in. nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie. Szefowa KBW zaznaczyła, że jak w każdych wyborach oceny, czy dane zdarzenie stanowiło naruszenie ciszy wyborczej, dokonują organy ścigania i sądy.