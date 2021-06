Fijołek bezkonkurencyjny. W II turze deklasuje rywali

W piątek opublikowano sondaż IBRiS dotyczący pierwszej tury wyborów. Wynika z niego, że Fijołek może liczyć na poparcie 47 proc. respondentów. Kandydat KO, Polski 2050, Lewicy i PSL zdecydowanie wyprzedza drugą w zestawieniu Ewę Leniart z Prawa i Sprawiedliwości. Wojewoda podkarpacka otrzymała 23,6 proc. wskazań. Na trzecim miejscu znalazł się Grzegorz Braun z poparciem 10,8 proc., a Marcina Warchoła wskazało 10,5 proc. badanych.

Fijołek bezkonkurencyjny

Teraz opublikowano sondaż dotyczący II tury. Gdyby Fijołek zmierzył się w niej z Leniart, to kandydat opozycji wygrałby takie starcie 57,7 proc. do 31,7 proc. Gdyby jednak przyszło mu walczyć z Grzegorzem Braunem, to Fijołek wygrałby z poparciem 60,1 proc. Na kandydata Konfederacji zagłosowałoby natomiast 16,1 proc. wyborców.

Z kolei gdyby kandydatowi opozycji przyszłoby mierzyć się z Marcinem Warchołem to wygrałby z poparciem 55,1 proc., podczas gdy na kandydata Solidarnej Polski zagłosowałoby 31,1 proc. wyborców.

Wybory w Rzeszowie

W połowie lutego prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił decyzję o rezygnacji ze stanowiska. Powodem jego odejścia był zły stan zdrowia. Rezygnacja Ferenca oznacza dla Rzeszowa konieczność przeprowadzenia przedterminowych wyborów na urząd prezydenta miasta. Do czasu wyboru nowego włodarza w mieście będzie rządził komisarz wyznaczony przez rząd.

Początkowo wybory miały się odbyć 9 maja. Ostatecznie zostały przesunięte na 13 czerwca.

O urząd prezydenta Rzeszowa ubiegają się: popierany przez Ferenca Marcin Warchoł z Solidarnej Polski, poseł Konfederacji Grzegorz Braun, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart (popierana przez PiS) oraz wiceprzewodniczący rzeszowskiej Rady Miasta Konrad Fijołek, jako wspólny kandydat opozycji.

