Miller wskazał lidera opozycji. "Może wygrać z Kaczyńskim"

Były premier, a dziś poseł do Parlamentu Europejskiego, był pytany w Radiu Plus, jakie wnioski powinna wyciągnąć opozycja z wyborów w Rzeszowie. Wygrał je już w pierwszej turze Konrad Fijołek.



Miller: Tusk jest pełnokrwistym liderem

– Jeżeli opozycja chce wygrać z PiS, to musi się zjednoczyć i wystąpić z jedną listą, wtedy ma szanse. Teraz powinny pracować na zapleczu zespoły programowe i starać się ustalić jakieś minimum programowe. Na takie organizacyjne rzeczy jest za wcześnie, chyba że kadencja Sejmu zostanie skrócona – ocenił Miller.

Jego zdaniem "liderem, który może wygrać z Jarosławem Kaczyńskim", jest Donald Tusk. – Jeżeli chcemy, żeby na czele zjednoczonej opozycji stanął ktoś, kto ma opinię i kwalifikacje na pełnokrwistego lidera, to niewątpliwie takim jest Tusk – powiedział, dodając, że "gdyby był słaby, to by go nikt nie atakował".

W tym kontekście Miller nie szczędził gorzkich słów pod adresem Lewicy. – Jaki interes ma Lewica, żeby atakować Tuska? Rozumiem, jaki jest interes PiS, ale jeżeli Lewica mówi w tej sprawie jednym głosem z PiS, to moralnie czy mentalnie jest przybudówką PiS – powiedział.

Kto pomoże KO?

We wtorek Radio Zet opublikowało wyniki sondażu IBRiS, w którym zapytano Polaków o powrót Tuska w kontekście ostatnich notowań Koalicji Obywatelskiej. 34,9 proc. badanych odpowiedziało, że powrót Tuska wzmocni poparcie dla KO. Przeciwnego zdania było 42,5 proc. Odpowiedź "nie wiem" wybrało 22,7 proc. pytanych.

Co ciekawe, wśród wyborców konkretnych partii, którzy wierzą w pozytywny wpływ powrotu Tuska na sondaże KO, największy odsetek jest wśród wyborców Lewicy. Sądzi tak aż 66 proc. osób, które w ostatnich wyborach parlamentarnych w 2019 roku zagłosowały na lewicową koalicję. Nieco niższy wynik odnotowano wśród wyborców KO – 65 proc.

Najbardziej sceptyczni w sprawie powrotu Tuska i jego wpływu na sytuację w Koalicji Obywatelskiej są zwolennicy PiS i Konfederacji (20 proc.).

