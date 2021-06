Kaczyński: Nie damy się oszukać tym, którzy służą obcym interesom

Podczas swojej wizyty w Wysokiem Mazowieckiem Jarosław Kaczyński mówił do mieszkańców tego miasta o Polskim Ładzie.

– Wiele naszych akcji zaczynało się na Podlasiu, ale nie możemy pominąć roli mojego śp. brata Lecha Kaczyńskiego. Bez niego nie udałoby się odbudować naszych sił i przejść do wielkiej ofensywy dla Polski – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jak dodawał, dziś stajemy przed nowym wyzwaniem. Odnosząc się do Polskiego Ładu i środków przyznanych Polsce w ramach Funduszu Odbudowy, Kaczyński podkreślał, że jeśli dobrze wykorzystamy te 770 mld zł to możemy dokonać naprawdę dużego skoku, aby w 2030 roku Polska była już na tym poziomie, który uczyni nas płatnikiem. – Zapewni to nam nowy status i lepszą jakość życia – mówił.

– Polski Ład jest czymś bardzo konkretnym. To nie jest hasło, to jest konkretny plan dla Polski. Znajdą się w nim wielkie projekty, takie jak 40 plus, czyli badanie wszystkich obywateli naszego kraju, którzy ukończyli 40. rok życia – wskazywał wicepremier. Kaczyński mówił, że Polsk iŁad to przede wszystkim plan dogonienia Europy do końca tej dekady pod względem realnego przeciętnego dochodu na głowę, liczonego w sile nabywczej. – To obniżka podatków dla 18 mln Polaków. To 30 tys. zł wolnych od opodatkowania, dla każdego. Dla 6 mln ludzi ten program będzie neutralny. Program Polski Ład zmieni naszą sytuację – przekonywał.

"Stworzymy tu nowe, lepsze życie"

Wymieniając szereg działań, które rządzący zamierzają podjąć w ramach Polskiego Ładu, Jarosław Kaczyński podkreślał, że Polska wsi i małych miast, w ciągu tej dekady zmieni się na lepsze, podniesie się stopa życiowa, podniesie się wygoda życia. – Wykorzystamy także możliwość pracy poprzez Internet. Stworzymy tu nowe, lepsze życie – zapowiadał.

– Eksport produktów żywnościowych to jest dzisiaj 34 mld euro. A może być dużo więcej. Musimy nasz potencjał wykorzystać. Jestem przekonany, że go wykorzystamy i nie damy się oszukać tym, którzy służą obcym interesom – mówił wicepremier Jarosław Kaczyński.

