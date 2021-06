Szczepienia przeciwko COVID-19 będą płatne? Niedzielski złożył jasną deklarację

Minister zdrowia zapewnił, że szczepienia przeciwko COVID-19 będą darmowe do końca września. –Każdy, kto chce się zaszczepić do końca września, na pewno na tych samych warunkach będzie mógł to uczynić – powiedział.

Spekulacje dotyczące wprowadzenia odpłatności za szczepienie przeciwko COVID-19 pojawiły się po wypowiedzi prof. Magdaleny Marczyńskiej, która jest członkiem Rady Medycznej. –Szczepionka przeciw COVID-19 na pewno będzie darmowa, bo tak stanowi umowa unijna w tej sprawie. Możliwe jest natomiast wprowadzenie odpłatności za usługę, za wizytę lekarską czy samą czynność szczepienia. Rozmawiamy o tym, szukając pomysłów na przekonanie osób, które dalej nie chcą się szczepić – powiedziała PAP prof. Marczyńska. Minister zdrowia został zapytany o tę kwestię we wtorek na antenie radia Plus. Szczepionki darmowe przynajmniej do końca września Niedzielski przyznał, że choć w sprawie zmiany warunków szczepienia są prowadzone "dyskusje i analizy", to jednak do końca września każdy będzie mógł zaszczepić się bez uiszczenia opłaty. – Przede wszystkim gwarantujemy, że do końca września na pewno te warunki szczepienia się nie zmienią, czyli każdy, kto chce się zaszczepić do końca września, na pewno na tych samych warunkach będzie mógł to uczynić – powiedział minister zdrowia, przypominając, że liczba dostępnych terminów znacząco zwiększyła się w ostatnich tygodniach. Niedzielski był również pytany o to, jak dalej będzie rozwijała się pandemia koronawirusa. – Myślę, że zdecydowanie bardziej musimy się przyzwyczaić do tego, że koronawirus czy pandemia czy COVID-19 jest w naszym otoczeniu. Myślę, że tak, jak w systemie opieki zdrowotnej, będziemy go coraz bardziej traktowali jako zwykłą chorobę – odpowiedział szef resortu zdrowia. Minister dodał także, że w najbliższej przyszłości można spodziewać się, że obostrzenia nie będą, tak jak dotychczas, w takim stopniu zaburzały życia społecznego. – Tak samo będzie też z restrykcjami. One prawdopodobnie będą mniejsze, bo to nie będzie już tak zaburzało życia społecznego i gospodarczego, oczywiście o ile nie wymknie się spod kontroli liczba zachorowań – powiedział. Czytaj też:

