"Taka jest brutalna prawda". Kaczyński reaguje na powrót Tuska do kraju

Dzisiaj odbędzie się Rada Krajowa PO, na której Donald Tusk ma ogłosić swój powrót do krajowej polityki. Na razie nie wiadomo, jaka będzie rola byłego premiera. Według nieoficjalnych informacji Tusk może zostać wiceprzewodniczącym Platformy. Rękawicę chce mu rzucić Rafał Trzaskowski.

Przedwczoraj odbyło się wielogodzinne spotkanie Borysa Budki, Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska, ale podczas niego nie doszło do porozumienia. Po rozmowach Tusk udał się na lampkę wina do modnej warszawskiej knajpy. Znaczna część polityków PO ma mieć żal do Borysa Budki za to, że ukrywał swoje plany dotyczące rezygnacji z funkcji szefa partii oraz nie informował ich o planach ustalanych z Donaldem Tuskiem.

Powrót byłego premiera wzbudził entuzjazm wśród polityków PO, którzy upatrują w Tusku nadzieję na odwrócenie niekorzystnych dla partii sondażowych spadków. Z kolei w obozie rządzącym ponowne zaangażowanie się w krajowe sprawy Tuska nie budzi niepokoju.

Kaczyński: Tusk musi wrócić

Do powrotu Tuska do Polski odniósł się także prezes PiS. Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu "Gazecie Polskiej", który w całości ma ukazać się w środę. Już teraz jednak ujawniono część rozmowy z liderem Zjednoczonej Prawicy.

Zdaniem Kaczyńskiego, powrót Tuska może nie być do końca zależny od niego samego.

– Brak zamiłowania do ciężkiej pracy pana Tuska - u nas dobrze znany, dowcipy o tym są - tam coraz gorzej jest przyjmowany, a na dodatek jego germanocentryczność nie wszystkim odpowiada. Zatem najpewniej nie ma innego wyjścia i musi wrócić – powiedział prezes PiS.

– Taka jest brutalna prawda, cała reszta z tym proszeniem, wyczekiwaniem to teatr mający być może nieco osłodzić ten powrót lub uczynić go w ogóle możliwym – dodał wicepremier.

Jednocześnie Kaczyński stwierdził, że powrót Tuska z pewnością "ożywi jakąś mniejszościową część elektoratu Platformy".

Kaczyński ocenił także, że objęcie przez Tuska funkcji premiera "rządu technicznego" byłoby "ryzykowną akcją".

– Taka większość wymagałaby oczywiście części naszej koalicji, ale także Konfederacji. Nie dawałbym szans na zrealizowanie takiego zamierzenia. Ono jest mało prawdopodobne – stwierdził.

