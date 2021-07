Lubnauer: Dla bardzo wielu wyborców opozycji najważniejsze jest to, żeby pokonać PiS

Poseł Koalicji Obywatelskiej gościła w Radiowej Jedynce, gdzie komentowała bieżące wydarzenia w PO i PiS w kontekście powrotu na scenę polityczną Donalda Tuska.

Lubnauer: Koalicja Obywatelska jest w stanie pokonać PiS

– Dla bardzo wielu wyborców opozycji najważniejsze jest to, żeby pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że widzą destrukcyjną rolę PiS, np. jeśli chodzi o nepotyzm, czyli tłuste koty, o których mówił Jarosław Kaczyński.

W ocenie mimo podjętej przez obóz rządzący uchwały nic się nie zmieni. – Dziwne, że ktoś musi przyjmować uchwałę o tym, że trzeba być uczciwym – powiedziała była przewodnicząca Nowoczesnej.

Lubnauer wyraziła stanowisko, że władza psuje polskie stosunki międzynarodowe. – Najlepszym przykładem jest Lex TVN, czyli ustawa, która ma uderzyć w TVN, która doprowadzi do tego, że stację będą mogły przejąć spółki Skarbu Państwa.

Prowadzący audycję Piotr Gociek zwrócił uwagę, że o wskazanych przez nią postulatach przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili już wcześniej, zanim Donald Tusk powrócił i przejął szefostwo w PO.

Lubnauer przekonywała, że powrót Tuska może oznaczać na opozycji nowy impuls do działania, a także sygnał dla elektoratu. – Dla wyborców bardzo ważna jest sprawczość, czyli możliwość wdrożenia w życie tego, co się mówi. Mam wrażenie, że powrót Donalda Tuska spowodował, że więcej Polaków uwierzyło, że to właśnie Koalicja Obywatelska jest tym podmiotem, który jest w stanie pokonać PiS – oceniła polityk.

– My oczywiście chodziliśmy, robiliśmy kontrole, zwracaliśmy uwagę na nepotyzm w spółkach Skarbu Państwa i instytucjach państwowych. Zwracaliśmy uwagę na to, że mamy ograniczenia w mediach – dodała Katarzyna Lubnauer.

Nowy sondaż zaufania do polityków

Którym politykom ufają Polacy? Sprawę zbadała agencja IBRiS na zlecenie Onetu. Z sondażu wynika, że liderem jest prezydent Andrzej Duda – ufa mu 42,7 proc. respondentów (wzrost o 2,2 pkt proc. w porównaniu z badaniami z czerwca). Za nim znajduje się premier Mateusz Morawiecki, któremu 40,3 proc. Polaków (spadek o 0,2 pkt proc.) oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego wskazało 38,9 proc. ankietowanych(spadek o 1,7 pkt proc.). Tym samym Trzaskowski traci dotychczasową pozycję lidera rankingu.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Władysław Kosiniak-Kamysz (37,0 proc.), Szymon Hołownia (36,8 proc.), Jarosław Kaczyński (34,5 proc.), Donald Tusk (31,3 proc.) Adam Niedzielski (28,2 proc.) Daniel Obajtek (25 proc.), Tomasz Grodzki (24,4 proc) oraz Elżbieta Witek (24,4 proc.).

