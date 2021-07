Segregacja sanitarna w Polsce? Fogiel odpowiada Gowinowi

W niedzielę goście "Śniadania Bogdana Rymanowskiego" dyskutowali m.in. o przygotowaniach rządu do IV fali koronawirusa. Prowadzący zapytał Radosława Fogla o niedawne słowa wicepremiera Jarosława Gowina, który zadeklarował, że jest zwolennikiem nałożenia ograniczeń dla osób niezaszczepionych na wzór rozwiązań francuskich.

Fogiel: Nie ma żadnych decyzji

– Jestem kategorycznym zwolennikiem rozwiązań francuskich – stwierdził Gowin podczas sobotniego wywiadu w Polsat News. – Osoby, które nie szczepią się, zagrażają milionom Polaków i polskim przedsiębiorstwom. Natomiast nie mogę zapewnić, że za np. dwa miesiące, wejście do restauracji, kin i teatrów będzie tylko dla zaszczepionych, gdyż taka decyzja musiałby być podjęta przez cały obóz rządzący – dodał.

Wicerzecznik PiS zapewnił, że w tej chwili nie ma żadnych rządowych planów wprowadzenia segregacji sanitarnej w Polsce. Wszystko będzie jednak zależeć od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna w kraju.

– Nie ma jeszcze żadnych decyzji, takich, o których mówił pan premier Gowin, ale oczywiście będziemy musieli reagować odpowiednio do sytuacji, która będzie na przykład na jesieni – stwierdził Fogiel.

Z kolei obecny w studiu Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej stwierdził, że propozycje, o jakich mówił Gowin są "nie do uniknięcia".

– Europa i cały cywilizowany świat przygotowują się do IV fali. Widzimy, jak to jest robione w Anglii, Włochach, Portugalii, Irlandii, co zrobił wczoraj Izrael. To znaczy, że ci, którzy są w pełni zaszczepieni, są ozdrowieńcami, mają przeprowadzane testy, mogą korzystać z pełni praw publicznych. Są ograniczenia w stosunku do tych osób, które są poza tymi grupami – powiedział.

Francuskie rozwiązania

Certyfikat sanitarny to przepustka zdrowotna potwierdzająca pełne szczepienia lub ostatni test na koronawirusa. By powstrzymać rozprzestrzenianie się wariantu koronawirusa Delta, prezydent Macron przedstawił 12 lipca szereg środków zapobiegawczych.

W piątek rano Zgromadzenie Narodowe, niższa izba francuskiego parlamentu przyjęła nową ustawę antycovidową, zawierającą rozszerzenie certyfikatu sanitarnego i obowiązkowe szczepienia dla pracowników służby zdrowia. Ustawa otwiera drogę do zwolnienia pracowników zakładów publicznych, którzy odmawiają uzyskania przepustki zdrowotnej. Zakłada ona także obowiązek szczepień Certyfikat stosowany jest już w obiektach kulturalnych i rekreacyjnych, jego rozszerzenie o kawiarnie, restauracje i pociągi zaplanowano na początek sierpnia.

58 proc. całej populacji Francji (39 milionów ludzi) otrzymało do piątku co najmniej jedną dawkę szczepionki, 48 proc. jest w pełni zaszczepionych. 10 lipca przed zgłoszeniem nowych środków antycovidowych zaszczepionych jedną dawką było 53 proc. ludności, a dwiema - 40 proc.

