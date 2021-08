Bosak: Część posłów KO i Lewicy jest infantylna i nie rozumie, co to jest polityka państwowa

W ocenie Bosaka część polityków kieruje się sercem, a nie rozumem. Jego zadaniem to "samo w sobie nie jest wielką wadą", ale w obliczu obecnej trudnej sytuacji na granicy potrzebujemy racjonalności.

– Wierzę, że część posłów z Lewicy czy z Koalicji Obywatelskiej jest po prostu infantylna i nie rozumie, w ogóle co to jest polityka państwowa, bo im nikt tego nie wytłumaczył. Niestety poznałem politykę polską na tyle, że wiem że można w niej funkcjonować w niektórych partiach wiele lat i obracać się w świecie złudzeń, a nie w prawdziwym życiu. I tak jest z Lewicą oraz Koalicją Obywatelską – stwierdził w programie "Minęła 8" na antenie TVP Info czyniąc aluzje do zachowania posła Franciszka Sterczewskiego.

Jednak nie wszyscy zdaniem Bosaka ulegają tej fatalnej przypadłości. – Tam są też politycy, którzy rozumieją, co się dzieje. Do nich należy m.in. Donald Tusk. Oni balansują w tej chwili między świadomością wyzwań państwowych a infantylnością własnych wyborców – powiedział poseł.

Polityk zakończył swoją wypowiedź apelem do widzów. – Ludzie, edukujcie się nawzajem, co tutaj się dzieje, bo część naszego społeczeństwa jest ogłupiała po prostu – podsumował Krzysztof Bosak.

Dworczyk: To pożyteczni idioci

W podobnym tonie o zachowaniu niektórych posłów opozycji i aktywistów wypowiadał się w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

– Wydarzenia, o których rozmawiamy są nie tylko bezprecedensowe, ale również skandaliczne i absolutnie niedopuszczalne. Mamy do czynienia tak naprawdę z uderzeniem w bezpieczeństwo państwa. Możemy tylko zastanawiać się jakie są rzeczywiste intencje osób, które podejmują takie działania – stwierdził.

– Trudno mi uwierzyć, że to jest celowy sabotaż. Myślę raczej, że należałoby użyć określenia, które Włodzimierz Lenin kiedyś sformułował, czyli że te osoby zachowują się jak pożyteczni idioci. Osoby, które działają na szkodę własnego państwa, a w konsekwencji na korzyść, w tym wypadku, reżimu białoruskiego – mówił dalej Michał Dworczyk.

Czytaj też:

"To nie jest happening na miasteczku Wilanów". Przydacz komentuje sytuację na granicyCzytaj też:

Celowy sabotaż? Dworczyk: To raczej pożyteczni idiociCzytaj też:

Nowe statystyki Straży Granicznej. Tysiące prób nielegalnego przekroczenia granicy w sierpniu