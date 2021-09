Mocny komentarz Jakubiaka do słów Michnika. "Tak się niszczy naród"

Jednym z gości Campusu był naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik. Jego wypowiedzi wywołały falę kontrowersji wśród opinii publicznej.

– Próbują nam wmówić, że historia Polski to historia ludzi niewinnych, zawsze niesprawiedliwie krzywdzonych, a wszyscy inni mają Polaków przepraszać, a Polacy mają te hołdy przyjmować i jeszcze domagać się finansowej rekompensaty. To jest złe myślenie, które zawsze wychodzi bokiem– mówił Michnik.

– Rusofobia, germanofobia, czechofobia, antysemityzm, to wszystko są gwoździe do pozytywnego myślenia o Polsce, to jest zamykanie polskiego myślenia w ciasnej trudnie głupoty, ciemnoty i prymitywizmu – stwierdził.



Czemu służy taka narracja?

Marek Jakubiak, założyciel Federacji dla Rzeczypospolitej w rozmowie z portalem wPolityce.pl podzielił się swoją opinią o przytoczonych słowach Adama Michnika.

– Często na ten temat myślę, z jakich pobudek może być budowana taka narracja, że jesteśmy przygłupami, że jesteśmy lekko niedorozwinięci - te Janusze, te Andrzeje, te klapki w skarpetkach, ogórki kiszone itd. Otóż tak się niszczy naród. Chodzi o to, żeby naród nie mógł być dumny z tego, że jest narodem. Chodzi o to, żeby zniszczyć jego korzenie i jego godność własną, pozbawić narodu godności – powiedział. – To jest jedyny cel zorganizowanej grupy, która dzisiaj działa na rzecz Niemiec i Rosji. To już wyraźnie widać, tutaj nawet nie ma czego udowadniać – dodał polityk.

Zdaniem Jakubiaka na Campusie Polska Przyszłości poznaliśmy przedsmak tego, jak wyglądałyby rządy Platformy Obywatelskiej, gdyby odzyskała władzę.

– Wracamy w ogóle do Polski, która jest tak naprawdę od pewnego momentu marionetkowym państwem w środku Europy, które nikomu nie wadzi, które nikomu nie przeszkadza, na terenie którego można robić dokładnie wszystko wszystkim i do takiej prawdy Platforma Obywatelska krokiem równym dąży przy wsparciu Niemiec – ocenił.



Argument dla Niemców

Marek Jakubiak potwierdził, że wypowiedź Adama Michnika może być wykorzystana przez Niemców jako argument przeciwko wypłaceniu reparacji dla Polski.

– Po to on to mówi, żeby dostarczać argumenty, żeby mogli mówić, że w polskim narodzie nie ma jedności w tej sprawie, więc dlaczego Niemcy mają być jednorodni w reparacjach. Nie ma. Oni użyją wszystkiego. "Die Welt" napisał kiedyś taki ciekawy bardzo artykuł, że gdyby przyszło nam zapłacić Polsce reparacje za straty wojenne, to Niemcy musiałyby ogłosić upadłość. Taka jest prawda – skwitował polityk.



