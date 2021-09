Jak ws. stanu wyjątkowego zagłosuje Konfederacja? Jest oświadczenie

Dodatkowe posiedzenie Sejmu w poniedziałek poświęcone jest sytuacji na granicy z Białorusią. Parlamentarzyści zajmują się kwestią wprowadzenia stanu wyjątkowego.

W czwartek 2 września prezydent Andrzej Duda na wniosek rządu wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego (115 miejscowości) i lubelskiego (68 miejscowości).

Lewica złożyła wniosek o uchylenie rozporządzenia. Posłowie mogą w drodze uchwały uchylić rozporządzenie prezydenta. Uchwałę taką Sejm może przyjąć bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby parlamentarzystów.

Lewica i niektórzy przedstawiciele Platformy konsekwentnie agitują za odrzuceniem prezydenckiego rozporządzenia. Przeciwnego zdania są politycy reprezentujący PiS i Konfederację.

Oświadczenie Konfederacji ws. stanu wyjątkowego

W poniedziałek kilka godzin przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu Rada Liderów Konfederacji opublikowała oświadczenie, w którym argumentowała swoje stanowisko. Formacja informuje, że zdecydowała się warunkowo poprzeć wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni.

Konfederacja wskazuje, że działania na polsko-białoruskiej granicy mają destabilizację państwa polskiego poprzez próby przerzuty nielegalnych imigrantów. Stwierdza wobec tego, że obowiązkiem konstytucyjnych organów państwa jest ochrona granic i dziękuje Straży Granicznej, żołnierzom i policjantom za właściwe wykonywanie obowiązków w tym zakresie.

W dalszej części uzasadnienia wolnościowcy i narodowcy wskazują m.in. na fakt, że problem nielegalnej migracji będzie na świecie narastał. „Mając teraz na uwadze fakt, iż państwo UE zdecydowanie sygnalizują, że nie przyjmą więcej imigrantów oraz, że będą ich odsyłać do pierwszego kraju UE, do którego dotarli, Polska musi być zdolna i zdeterminowana, by powstrzymywać fale nielegalnej migracji na własnych granicach” – czytamy w oświadczeniu.

Poseł Artur Dziambor przekazał na Twitterze, że Konfederacja zagłosuje dziś przeciw wnioskowi Lewicy, a więc za utrzymaniem stanu wyjątkowego na pasie granicznym.

Po południu w Sejmie odbyła się konferencja prasowa w tej sprawie.

