Mocna diagnoza. "Działania KE to wojna o obalenie polskiego rządu"

Eurodeputowany w krytycznych słowach odniósł się do prób finansowego ukarania Polski ze strony Komisji Europejskiej. – To, co robi Komisja, czy czasami TSUE, to jest wychodzenie poza traktaty unijne i zawłaszczanie nowych pól, gdzie te instytucje próbują zaistnieć i zmienić kształt Unii w sposób pozatraktatowy - wymusić pewną federalizację, dalszą centralizację czy oligarchizację. To nie jest nic nowego – ocenił gość Polskiego Radia 24.

Polityk podkreślił, po stroni Polski jest prawo europejskie.

– W Parlamencie Europejskim prezentujemy dość jasne stanowisko, punktujemy tę instytucję, jak również KE za łamanie traktatów europejskich, za wszczęcie ideologiczno-politycznego konfliktu z Polską – powiedział. – Nie możemy pęknąć, musimy na wszystkich frontach trzymać się prawa europejskiego, które nie pozwala instytucjom unijnym ingerować w wymiar sprawiedliwości państw członkowskich – dodał były szef MSZ.

Atak na polski rząd

Witold Waszczykowski nie ma wątpliwości, że działania Komisji Europejskiej mają charakter polityczny.

– Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że działania Komisji Europejskiej to wojna o obalenie polskiego rządu, a nie o polepszenie wymiaru sprawiedliwości w Polsce – powiedział. – Nasza konstytucja reguluje jak mamy żyć i to my ją interpretujemy i nasz Trybunał, a nie pan Timmermans czy pani Jurova – skwitował polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Kary finansowe

Przypomnijmy, że związku z niewykonaniem postanowienia o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dsycyplinarnej, Komisja Europejska poinformowała we wtorek że zwróci się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych.

Informację w tej sprawie przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourowa. "Poprosiliśmy Trybunał Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działania Izby Dyscyplinarnej, która nadal prowadzi sprawy i nie szanuje zarządzeń TSUE" – napisała na Twitterze Jourova.

Dodatkowo wiceszefowa Komisji Europejskiej poinformowała o wszczęciu postepowania w związku z niewykonaniem wyroku TSUE z 15 lipca, za co również grozi karami. "Orzeczenia TSUE muszą być respektowane w całej UE" – dodała Jourova.

Czytaj też:

Europoseł PiS nie chce pozywać KE. "Wynik takiego postępowania jest jasny"Czytaj też:

"To agresja i prowokacja". Sędzia Trybunału Stanu ostro o działaniach KECzytaj też:

"Prawna wojna hybrydowa". Ziobro komentuje decyzję Komisji Europejskiej