"Prawna wojna hybrydowa". Ziobro komentuje decyzję Komisji Europejskiej

W związku z niewykonaniem postanowienia o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dsycyplinarnej, Komisja Europejska poinformowała we wtorek że zwróci się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych.

Informację w tej sprawie przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourowa "Poprosiliśmy Trybunał Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działania Izby Dyscyplinarnej, która nadal prowadzi sprawy i nie szanuje zarządzeń TSUE" – napisała na Twitterze Jourova.

Odpowiedź Solidarnej Polski

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja z udziałem ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro i jego zastępcy Sebastiana Kalety. Politycy wyrazili swoje oburzenie decyzją Komisji Europejskiej. Zwrócili uwagę na podwójne standardy stosowane przez unijne organy.

– Problem polega jednak na tym, że ten mechanizm, który mamy w Polsce, jest prostą kopią mechanizmu, jaki funkcjonuje w Hiszpanii od lat – mówił szef Solidarnej Polski. – Ten model hiszpański nie budzi żadnych wątpliwości KE, ani TSUE, mimo, że przy wyborze tych sędziów do tamtejszej rady sądowniczej również uczestniczą politycy, tamtejszy parlament, taką samą większością głosów – kontynuował.

– Nie da się tego wyjaśnić inaczej, niż poprzez wyjaśnienie, że mamy do czynienia z hipokryzją, mamy do czynienia z polityką, a nie prawem i mamy do czynienia z agresją wobec Polski – mówił dalej. I dlatego też nie da się tego inaczej skomentować, jak w kategoriach agresji. Powiedziałem kiedyś o prawnej wojnie hybrydowej (…). Tak należy to widzieć i tak należy to postrzegać – dodał.



Prokurator generalny powtórzył swoje stanowisko na Twitterze.

"Pod pretekstem prawa mamy do czynienia z agresją wobec Polski. I nie da się tego inaczej skomentować, jak w kategoriach agresji – takiej prawnej wojny hybrydowej. Jeśli porównujemy aktywność, agresję KE wobec Polski, a brak działania wobec Niemiec, to tak należy to postrzegać" – oznajmił.

W podobnym tonie wypowiedział się jego zastępca, wiceminister Michał Woś.

"Agresja eurokomisarzy: prawna wojna hybrydowa, podwójne standardy, traktowanie Polaków jak wasali, działanie poza kompetencjami, łamanie traktatów. Ktoś ma jeszcze wątpliwości, że oni dążą do powstania Stanów Zjednoczonych Europy? Będziemy bronić UE - wspólnoty suwerennych państw" – zakomunikował.

