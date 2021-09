Sienkiewicz: To nie UE dokonuje agresji na Polskę, to wy jesteście agresorami

W związku z niewykonaniem postanowienia o natychmiastowym zamrożeniu działania Izby Dsycyplinarnej, Komisja Europejska poinformowała we wtorek że zwróci się do TSUE o nałożenie na nasz kraj kar finansowych.

Informację w tej sprawie przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourowa. "Poprosiliśmy Trybunał Sprawiedliwości UE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działania Izby Dyscyplinarnej, która nadal prowadzi sprawy i nie szanuje zarządzeń TSUE" – napisała na Twitterze Jourova.

Dodatkowo wiceszefowa Komisji Europejskiej poinformowała o wszczęciu postepowania w związku z niewykonaniem wyroku TSUE z 15 lipca, za co również grozi karami.

"Macie ubrudzone portki tym tortem"

Sprawa ta była komentowana w czasie niedzielnej "Kawy na ławie" na antenie TVN24. Jednym z gości Konrada Piaseckiego był poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Parlamentarzysta przyznał, iż "ma wrażenie, że obóz rządzący zachowuje się tak, jak ktoś, kto na bankiecie usiadł na torcie, wszyscy widzą, że ma ubrudzone portki, a on krzyczy, że to cukiernik zepsuł tort".

– Przecież cały spór z Unią wywołaliście wy, a nie Unia – zwracał się do obecnych w programie polityków obozu rządzącego. – Nie wiecie, co zrobić z Izbą Dyscyplinarną, nie jesteście sobie w stanie poradzić – kontynuował wskazując, że formuła ta jest nie do utrzymania.

– Macie ubrudzone portki tym tortem i cały czas udajecie, że jest jakaś zła Unia, która dokonuje agresji na Polskę. A to wy jesteście agresorami i tego nie zmienicie – przekonywał dalej Bartłomiej Sienkiewicz.

