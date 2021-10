ABW zatrzymała podejrzanego o szpiegostwo. Żaryn: Współpracował z białoruskim wywiadem

Jak poinformował na konferencji prasowej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zatrzymany mężczyzna to obywatel RP. Miał usłyszeć zarzut z art. 130 kodeksu karnego (dot. szpiegostwa). Z informacji podanych przez rzecznika wynika, że podejrzany miał współpracować z białoruskim wywiadem.

– Materiał dowodowy, zgromadzony w tej sprawie, pokazuje, że zatrzymany współpracował z białoruskim wywiadem. Takie zarzuty usłyszał w prokuraturze. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt – podał Żaryn.

Kim jest zatrzymany?

– Zatrzymany to osoba, która przez wiele lat była powiązana z różnego rodzaju strukturami mundurowymi. W 1981 roku ten człowiek dostał się do ZOMO, był funkcjonariuszem milicji, następnie do 1999 roku służył w strukturach policyjnych. Ze struktur mundurowych odszedł 20 lat temu jako porucznik Straży Granicznej. Od 20 lat nie jest związany z żadną instytucją państwową – poinformował Żaryn.

–Mężczyzna trafił do aresztu. To pozwoli kontynuować to śledztwo, które jest skomplikowane, jak zawsze przy historiach szpiegowskich. ABW będzie teraz dalej działała, żeby wyjaśnić wszystkie okoliczności pracy tego mężczyzny na rzecz białoruskich służb – dodawał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Żaryn: To jest śledztwo niejawne

– W tej sprawie musimy bardzo ograniczać informacje. mamy do czynienia ze śledztwem wrażliwym, które wciąż wymaga sprawdzenia szeregu wątków. Mamy do czynienia z osobą, która prowadziła działalność agenturalną z białoruskimi służbami – zaznaczał Żaryn.

– Zatrzymanie miało miejsce 10 października. To tyle o okolicznościach – mówił pytany o szczegóły zatrzymania.

